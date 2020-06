Hisense odobril proizvodnjo televizorjev v Velenju

Ljubljana – Korovna družba Hisense je vendarle odobrila proizvodnjo televizorjev v Velenju, so nam potrdili v Hisense Gorenju. Proizvodnja naj bi stekla že januarja prihodnje leto, v novi tovarni pa naj bi delo dobilo okoli 350 ljudi.



Medtem ko v Gorenju pripravljajo seznam presežnih delavcev, po katerem naj bi odpovedi dobilo 322 ljudi, preostalo število presežnih delavcev pa bodo zmanjšali po mehkih metodah, iz Velenja vendarle prihaja dobra vest: Enega od obratov naj bi do konca leta spremenili v tovarno televizorjev pod blagovno znamko Hisense, v kateri bi naprej letno izdelali 1,5 milijona evrov aparatov, kasneje pa do 4 milijone.