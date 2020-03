Hit začasno zaprl igralnice

Nova Gorica – Hit je zaradi novega koronavirusa sklenil do 20. marca zapreti igralnice na Goriškem. Kot so sporočili, je uprava družbe Hit je danes sprejela sklep, da se zaradi preventivnih razlogov povezanih s širitvijo koronavirusa ter glede na situacijo na primarnem italijanskem trgu, ki je po sklepu italijanske vlade z današnjim dnem v celoti v karanteni, do 20. marca 2020 zaprejo Hitove igralnice na Goriškem.Dodajajo, da gre za začasno zaprtje igralnic na širšem Goriškem (Perla, Park, Drive-in in Aurora), z začetkom danes ob 10. uri. Igralnice bodo predvidoma ostale zaprte do petka, 20. marca 2020. »Situacija se dnevno spreminja, tako v Sloveniji kot Italiji. Temu moramo prilagoditi tudi naše delovanje. Nov, zagotovo najbolj poslovno obremenjujoč ukrep doslej, sprejemamo z namenom zaščite naših zaposlenih in skupnosti,« je povedal predsednik uprave družbe HitZaposleni iz igralnic, ki v prihodnjih dneh ne bodo poslovale, bodo v tem času prejeli odločbe o čakanju na delo.