Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Vsak podjetnik se je zagotovo znašel v položaju, ki zahteva hitre odločitve, s tem pa tudi takojšen dostop do finančnih sredstev. Včasih ima lahko že ena sama izgubljena priložnost dolgoročne posledice. Najbolj na udaru so mala podjetja, samostojni podjetniki in obrtniki, ki imajo pogosto omejene finančne rezerve. Kljub uspešnemu poslovanju jih nepričakovani dogodki, kot so zamude pri plačilu računov, dodatni stroški ali nujno potrebne investicije, lahko nenadoma vodijo v finančne težave. Na tej točki postane ključno vprašanje: kdo jim lahko pri tem pomaga in tudi – kako hitro.

Pomoč v trenutku, ko jo najbolj potrebujete

Pot do dodatnega kapitala je lahko zamudna in zapletena, še posebej zaradi zahtevane dokumentacije in dolgotrajnih postopkov odobritve. Podjetniki danes nimajo časa za zapletene postopke in zamudno urejanje papirologije. Prav zato v Addiko banki ponujajo financiranje, ki je oblikovano z mislijo na uporabnika. Enostavni podjetniški kredit omogoča hitro in enostavno financiranje, brez nepotrebnih zapletov in odvečne dokumentacije. In kar je najpomembneje – do 250.000 evrov kredita je lahko na vašem računu že v dnevu ali dveh od podpisa ponudbe​.

Jasni pogoji, enostavno financiranje

V ključnih trenutkih, predvsem ob nenapovedanih likvidnostnih izzivih, je ključna hitrost. A pogosto se zatakne že z vprašanjem pri prvem koraku – koliko kredita podjetnik sploh lahko dobi. Vlogo za podjetniški kredit Addiko banke lahko oddate po spletu, že v nekaj klikih – zgolj z vnosom davčne številke. Brez čakanja, popolnoma transparentno – vaše možnosti so jasne takoj. Doba odplačevanja do 60 mesecev in fiksna obrestna mera pa vam dodatno omogočata predvidljivost in varnost pri vračanju kredita.

Za stranke vseh bank

Addiko enostavni podjetniški kredit lahko pridobijo stranke vseh bank. Pogoj za pridobitev enostavnega podjetniškega kredita je, da podjetje ali samostojni podjetnik posluje vsaj dve leti in nima blokiranega TRR. Vse drugo uredijo v banki, kjer vam pripravijo najbolj optimalen načrt financiranja za podporo vašega poslovanja.

Celovita podpora podjetnikom

Poleg hitrih podjetniških kreditov v Addiko banki ponujajo še paleto sodobnih finančnih rešitev – poslovne pakete, ki vsebujejo tudi pravno svetovanje in celo pomoč pri izterjavi terjatev, poslovno kartico Mastercard z obročnim plačevanjem do 36 obrokov brez obresti in še kopico dodatnih storitev, s katerimi uspešno podpirajo poslovanje samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij.

Ne dovolite, da vas odlašanje stane priložnost – hitro pridobite potrebni kapital in z enostavnimi rešitvami poskrbite za svoj poslovni uspeh!

