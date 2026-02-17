Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Vsak podjetnik se je zagotovo znašel v situaciji, ki je zahtevala hitre odločitve, s tem pa tudi takojšen dostop do finančnih sredstev. Včasih ima lahko že ena sama izgubljena priložnost dolgoročne posledice. To najbolj občutijo mala podjetja, samostojni podjetniki in obrtniki, ki imajo pogosto omejene finančne rezerve. Kljub uspešnemu poslovanju jih nepričakovani dogodki, kot so zamude pri plačilu računov, dodatni stroški ali nujno potrebne investicije, lahko nenadoma pripeljejo v finančne težave. Na tej točki postane ključno vprašanje: kdo jim lahko pomaga in – kako hitro?

Pomoč v trenutku, ko jo najbolj potrebujete

Pot do dodatnega kapitala je lahko zamudna in zapletena, še zlasti zaradi zahtevane dokumentacije in dolgotrajnih postopkov odobritve. Podjetniki danes nimajo časa za zapletene postopke in zamudno urejanje papirologije. Prav zato v Addiko banki ponujajo financiranje, ki je oblikovano z mislijo na uporabnika. Enostavni podjetniški kredit omogoča hitro in enostavno financiranje, brez nepotrebnih komplikacij in brez odvečne dokumentacije. In kar je najpomembnejše – do 250.000 evrov kredita je lahko na vašem računu že v enem ali dveh dneh od odobritve.

Jasni pogoji, enostavno financiranje

V ključnih trenutkih, predvsem ob nenapovedanih likvidnostnih izzivih, je ključna hitrost. A pogosto se zatakne že z vprašanjem pri prvem koraku – koliko kredita podjetnik sploh lahko dobi? Vlogo za podjetniški kredit Addiko banke lahko oddate prek spleta, že z nekaj kliki – zgolj z vnosom davčne številke. Brez čakanja, povsem transparentno – vaše možnosti so jasne takoj. Doba odplačevanja do 60 mesecev in fiksna obrestna mera pa vam dodatno omogočata predvidljivost in varnost pri vračanju kredita.

Za stranke vseh bank

Addiko enostavni podjetniški kredit lahko pridobijo stranke vseh bank. Pogoj za pridobitev enostavnega podjetniškega kredita je, da podjetje ali samostojni podjetnik posluje vsaj dve leti in nima blokiranega TRR. Vse drugo uredijo v banki, kjer vam pripravijo optimalen načrt financiranja za podporo vašega poslovanja.

Celovita podpora podjetnikom

Poleg hitrih podjetniških kreditov so v Addiko banki pripravili še vrsto sodobnih finančnih rešitev – poslovne pakete, ki vsebujejo tudi pravno svetovanje in celo pomoč pri izterjavi terjatev, poslovno kartico Mastercard z obročnim plačevanjem do 36 obrokov brez obresti in še kopico dodatnih storitev, s katerimi uspešno podpirajo poslovanje samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij.

Dodatna spodbuda za nove poslovne korake Začetek leta je pogosto čas za nove poslovne priložnosti, zato so v Addiko banki enostavne finančne rešitve dopolnili z dodatno spodbudo. Vsi podjetniki, ki do 6. marca sklenejo Addiko enostavni podjetniški kredit ali pridobijo Addiko poslovno kreditno kartico Mastercard, sodelujejo v nagradnem žrebanju za obisk dogodka Mastercard Talks v Planici z izbranimi navdihujočimi sogovorniki, ki ponuja priložnost za nova znanja, povezovanja, pogled v prihodnost podjetništva in VIP ogled tekme v smučarskih poletih.

Ne dovolite, da vas odlašanje stane novih priložnosti – hitro pridobite potrebni kapital in z enostavnimi rešitvami poskrbite za vaš poslovni uspeh!

Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka