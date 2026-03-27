Hollywoodska mega združitev studiev Paramount in Warner Bros

Ali bo Davidu Ellisonu uspelo izpeljati drzni načrt združitve, ki prinaša daljnosežne posledice?

Film Paula Thomasa Andersona Ena bitka za drugo (One Battle After Another), ki je ta mesec osvojil oskarja za najboljši film in še pet drugih oskarjev, je bil le še češnjica na torti v tem izjemnem letu za Warner Bros, kar je dalo njegovemu verjetnemu novemu lastniku dodaten razlog za zadovoljstvo. Rekordnih enajst oskarjev, vključno s štirimi za film Grešniki (Sinners) in enim za film Ura izginotja (Weapons), ter skupni prihodki od prodaje vstopnic v višini štirih milijard dolarjev, doseženi z naborom filmov, ki so večinoma temeljili na izvirnih scenarijih in ne nadaljevanjih, so kot nekakšen opomnik, zakaj je bil Warner Bros vedno tako zaželen hollywoodski studio. V tem stoletju je imel že tri lastnike, od tega dva samo v zadnjih osmih letih. Kmalu bi lahko dobil še četrtega, če bo ...