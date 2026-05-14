Honda s prvo izgubo iz poslovanja po letu 1957

Japonski avtomobilski proizvajalec Honda je v zadnjem poslovnem letu, ki se je končalo marca letos, ustvaril 414,3 milijarde jenov oziroma okoli 2,2 milijarde evrov izgube iz poslovanja. To je vknjižil prvič po letu 1957, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Čista izguba je znašala 423,9 milijarde jenov (2,3 milijarde evrov), kar je po podatkih agencije Bloomberg News prva izguba, odkar so leta 1977 začeli objavljati konsolidirane rezultate.

Izguba je sledila temeljitemu preoblikovanju strategije na področju električnih vozil, zlasti na ameriškem trgu. Pri Hondi so marca napovedali, da ne bodo več razvijali nekaterih modelov električnih vozil v ZDA, kar je povzročilo oslabitve in stroške.

V Hondi so odločitev pripisali uvedbi ameriških carin in ukinitvi davčnih olajšav za kupce električnih vozil. Pri tem so priznali, da so njihovi izdelki manj konkurenčni na Kitajskem in v drugih azijskih državah.