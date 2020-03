Hotel Cerkno z novim direktorjem

Cerkno - Oktobra lani jeprevzel funkcijo direktorja gostinske operative v hotelu Cerkno. Izkušeni hotelski podjetnik iz Ljubljane je takrat po zgodbi v Adrii Ankaran vse sile usmeril v Cerkno. Zdaj pa je na svoja pleča po odstopu dosedanje direktorice hotela Cerknoč prevzel tudi vodenje hotela. Manuela Božič Badalič , sicer tudi predsednica Združenja slovenskih žičničarjev, je vodenje hotela prevzela leta 2014, s funkcije pa je odstopila zaradi osebnih razlogov. Jože Oplotnik je oktobra ob nastopu funkcije dejal , da je njegov cilj imeti uspešen hotel, »ki bo živel s krajem in v katerem si bomo prizadevali za trajnostni turizem ter izkoristiti mir, naravo in tišino«. Velikopotezni načrtimu pri tem pritrjujejo.»Cerkljansko-idrijski del Slovenije je neverjetna priložnost, s katero bi turizem lahko živel v sožitju z ljudmi in okolico. Kdor si bo želel priti sem, bo moral znati prenesti tudi slabe cestne povezave,« je zbranim novinarjem ob predstavitvi napovedane prenove jeseni dejal podjetnik, ki Cerkno (še vedno) vidi kot del mozaika butičnega turizma. V prenovo hotela bo skupaj vložil sedem milijonov evrov, v okviru projekta pa prodal 12 stanovanj, več zemljišč in počitniške apartmaje na slovenski obali.Batagelj je že lani napovedal, da se bo letos spomladi končno začela dolgo pričakovana prenova hotela Cerkno, do avgusta naj bi tako prenovili recepcijo, jedilnico in nekaj sob. Prenova bo potekala postopoma, hotel medtem ne bo zaprl vrat. V hotelu Cerkno je danes skupaj z žičničarji in osebjem zaposlenih 60 ljudi, pozimi se njihovo število skupaj s pogodbenimi sodelavci poveča na približno sto.