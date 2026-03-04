Podražitve pogonskih goriv na Hrvaškem: vlada pripravljena zamejiti cene

Na Hrvaškem so se v torek ob stopnjevanju krize na Bližnjem vhodu podražila pogonska goriva. Cena bencina je najvišja v zadnjem letu, cena dizla pa v zadnjih dveh letih. Premier Andrej Plenković je sporočil, da je vlada, če se bo kriza še zaostrila, pripravljena zamejiti cene pogonskih goriv.

Cena 95-oktanskega bencina na Hrvaškem v povprečju znaša 1,46 evra za liter, cena dizelskega goriva pa 1,48 evra za liter.

Najnižja cena bencina, ki jo je danes mogoče najti na hrvaških bencinskih servisih, je 1,42 evra, najvišja pa 1,50 evra, medtem ko se cena dizla giblje med 1,35 in 1,50 evra.

Prejšnji teden je cena bencina na večini bencinskih servisov na Hrvaškem znašala okoli 1,42 evra za liter, podobna je bila cena dizla.

Gorivo se je na Hrvaškem podražilo po izraelsko-ameriških napadih na Iran ter povračilnih napadih Teherana in zaprtju Hormuške ožine.

Hormuška ožina med Omanom in Iranom povezuje Omanski zaliv na jugovzhodu in Perzijski zaliv na jugozahodu ter je edini izhod iz Perzijskega zaliva na odprto morje, skoznjo pa gre okoli 20 odstotkov vse svetovne trgovine z nafto.

Odločitve bodo sprejemali glede na razvoj dogodkov

»Vlada je v preteklosti že posegla v cene goriv in je pripravljena to storiti tudi v prihodnje, če bo to potrebno za zaščito državljanov in gospodarstva,« je dejal Plenković.

Dodal je, da bodo odločitve sprejemali glede na razvoj dogodkov. Poudaril je tudi, da bi vlada lahko ponovno uvedla tudi subvencije za cene plina in električno energijo, ki jih sicer postopoma ukinja.