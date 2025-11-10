Hrvaška od oktobra brez tujih tiskanih medijev, tudi slovenskih

Na Hrvaškem od 1. oktobra ni več mogoče kupiti tujih tiskanih medijev, saj so se tuji založniki, med njimi tudi slovenski, zaradi novih pogojev distribucije umaknili s trga. Tako zdaj ni mogoče dobiti niti na Hrvaškem najbolj prodajanih slovenskih dnevnikov Delo in Slovenske novice, kar je za STA potrdil tudi distributer obeh časopisov v Sloveniji.

Hrvaška vlada je aprila razglasila distribucijo časopisov za storitev splošnega gospodarskega interesa in jo začela subvencionirati. Distributer je postala hrvaška pošta, ki naj bi storitev opravljala naslednjih pet let.

Tuji založniki se niso mogli vključiti v sistem subvencionirane distribucije, ker se lahko v skladu z zakonom o medijih v razvid založnikov vpišejo le založniki s sedežem na Hrvaškem. Da bi lahko sodelovali v subvencioniranem sistemu, bi morali ustanoviti hrvaško podjetje. Ker tega niso storili, zanje veljajo polne tržne cene, ki so štirikrat višje od subvencioniranih, je v nedeljo poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tuji založniki menijo, da jih to postavlja v neenakopraven položaj, in so se soglasno odločili prekiniti dostavo na Hrvaško. »Pogoji, ki jih je ponudila hrvaška pošta, so se izkazali za finančno nevzdržne,« je po poročanju Hine povedala direktorica slovenske družbe Distriest Maja Curić.

Distriest zalaga regijo

Distriest je specializirani uvoznik in distributer tujega tiska ter naročniška agencija s sedežem v Sežani. Predstavlja več kot 200 mednarodnih založnikov in dobaviteljev in ima v svoji stalni ponudbi približno tisoč edicij, dnevnikov in revij s katerimi oskrbuje področja Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore, Makedonije, piše na uradni spletni strani podjetja.

Iz ljubljanskega podjetja Izberi, ki distribuira večino slovenskih tiskanih medijev v Sloveniji, so za STA danes potrdili, da je distribucija slovenskih časopisov na Hrvaškem zastala.

»Mi smo distributer tiskanih medijev v Sloveniji, kar se tiče Hrvaške, pa delamo z Distriestom iz Sežane. Od Distriesta smo prejeli obvestilo, da se od oktobra na Hrvaškem tuji časopisi ne distribuirajo več - tudi naši ne,« je za STA potrdil direktor podjetja Izberi Slavko Bogataj.

Pojasnil je, da imajo na Hrvaškem od slovenskih medijev največ prometa s poletno distribucijo časopisov Delo in Slovenske novice, ki želita ohraniti prisotnost na hrvaškem trgu, ter da po njihovih informacijah potekajo prizadevanja za rešitev situacije. Hrvaška je zdaj edina evropska turistična destinacija brez tujega tiska. Distribucija v vseh sosednjih državah in državah Evropske unije medtem poteka nemoteno.

Iz podjetja Hrvatska pošta so za Hino potrdili, da za tuje založnike ne velja subvencionirani sistem, in dodali, da Distriest ni sprejel njihove ponudbe, ki bi bila zanje komercialno vzdržna. Hrvaško ministrstvo za kulturo in medije je medtem sporočilo, da si prizadeva rešiti težavo.

Iz svetovnega združenja časopisnih založnikov WAN-IFRA so ukrep hrvaške vlade po poročanju Hine ocenili kot posredno diskriminacijo, saj da omejuje prost pretok blaga in pravico državljanov do dostopa do informacij. Napovedali so tudi možnost uradnega opozorila evropskim institucijam, če težava kmalu ne bo rešena.