Hrvaška z novim zakonom napoveduje vojno oddajanju nastanitev na črno

Na Hrvaškem je v pripravi nov zakon, s katerim vlada želi okrepiti nadzor nad oddajanjem turističnih nastanitev. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina z njim napoveduje »vojno oddajanju na črno« in »neregistrirani dejavnosti«, saj bo zaostril tako pogoje za oddajanje nastanitev na spletu kot nadzor nad ponudniki.

»Do maja načrtujemo, da bomo v postopek poslali predlog zakona o gostinski dejavnosti, s katerim na določen način napovedujemo vojno oddajanju na črno in neregistrirani dejavnosti,« je pred dnevi po poročanju hrvaškega Poslovnega dnevnika napovedal Glavina.

Novi zakon bo po njegovih besedah vplival na neregistrirano dejavnost tako, da se na spletnih platformah za oddajanje nastanitev ne bodo mogli pojavljati tisti, ki niso registrirani in nimajo odločbe o opravljanju storitev.

Zakon bo po besedah ministra tudi določal, da ima vsak nastanitveni objekt – soba, apartma ali počitniška hiša – svojo identifikacijsko številko. To bo spremljala davčna uprava, pooblastila za spremljanje neregistriranih dejavnost pa nameravajo podeliti še komunalnim redarjem, carini in državnemu inšpektoratu.

Na Hrvaškem so konec leta 2024 izpeljali tudi stanovanjsko reformo, v okviru katere so uvedli nepremičninski davek in sprejeli zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb. Nepremičninskega davka so oproščeni tisti, ki imajo nepremičnino v dolgoročnem najemu ali v njej živijo, zakon o upravljanju stavb pa med drugim določa, da mora lastnik za oddajanje stanovanja v kratkoročni najem dobiti dvotretjinsko soglasje etažnih lastnikov.