Hrvaška podjetja so lani povečala prihodke za 77 odstotkov

Hrvaška podjetja so lani ustvarila 6,2 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 230 milijonov evrov več kot leto prej. Skupno so imela skoraj 146 milijard evrov prihodkov, 77,4 odstotka več kot predlanskim. Največ prihodkov in največji dobiček je imela družba Ina, kažejo podatki hrvaške finančne agencije (Fina).

Od skupno okoli 151.800 gospodarskih subjektov, ki so zavezanci za davek od dobička, jih je nekaj manj kot 102.300 ustvarilo skupno 75 milijard kun (9,95 milijarde evrov) čistega dobička, kar je za 22,2 odstotka več kot leto prej. Okoli 48.500 pa jih je imelo skupno 28,1 milijarde kun (3,73 milijarde evrov) izgube, kar je za 74 odstotkov več kot v letu 2021.

Neto čisti dobiček je tako znašal 46,9 milijarde kun (6,22 milijarde evrov), kar je 1,7 za milijarde kun (230 milijonov evrov) ali 3,7 odstotka več kot leto prej.

Hrvaška podjetja so lani ustvarila skupno 1099 milijard kun (145,85 milijarde evrov) prihodkov, kar je 77,4 odstotka več kot v letu 2021. Skupni odhodki so znašali 1039 milijard kun (137,88 milijarde evrov) in so bili od leta prej višji za 28,5 odstotka.

Najvišje prihodke in najvišji dobiček je imela energetska družba Ina, in sicer 35,1 milijarde kun (4,66 milijarde evrov) prihodkov in 1,8 milijarde kun (240 milijonov evrov) čistega dobička.

Svoje izdelke in storitve je na tujih trgih lani ponujalo okoli 24.600 ali 16,3 odstotka vseh hrvaških podjetij. S prodajo blaga v tujini so ustvarili 263 milijard kun (34,90 milijarde evrov) prihodkov, kar je 41,7-odstotna rast v primerjavi z letom prej. V istem obdobju so hrvaška podjetja uvozila za 205,9 milijarde kun (27,32 milijarde evrov) blaga. Presežek v blagovni izmenjavi je tako znašal 57,1 milijarde kun (7,85 milijarde evrov), še kažejo podatki Fine.

Hrvaška podjetja so lani glede na delovni čas zaposlovala okoli 996.200 delavcev ali 4,5 odstotka več kot leta 2021. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih je znašala 6973 kun (925,38 evra), kar je 9,7 odstotka več kot v letu 2021.