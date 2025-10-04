Hrvaška pospešeno lovi slovenske plače

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška povprečna neto plača je zadnje tri mesece manj kot desetino nižja od slovenske, kažejo podatki statističnih uradov obeh držav. Čeprav je Hrvaška politično razdvojena podobno kot Slovenija, je na gospodarskem področju uspešno sestavila pomembne cilje. To prinaša višjo gospodarsko rast in tudi višjo rast plač.

Hrvaška je obdavčitev plač v zadnjih letih znižala z zvišanjem mej dohodninskih razredov in olajšav ter z zmanjšanjem vpliva lokalnih davkov. Že leta 2017 je znižala tudi davek na dohodek (dobiček) podjetij. S tem je spodbudila gospodarsko rast, zaposlovanje in seveda tudi rast plač.

Kako hitro rastejo plače na Hrvaškem in koka je v Sloveniji?

Kaj vzrok hitrejše rasti hrvaških plač?

Nas bo južna soseda kmalu prehitela?