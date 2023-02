Hrvaški doslej dve milijardi evrov več kot Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima težave pri koriščenju sredstev iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost ter se tako spopada z zamudo pri črpanju prvega obroka. Zapletlo se je namreč pri dokazovanju uresničenih mejnikov, ki jih mora država doseči za pridobitev denarja. Finančni minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da imamo po eni strani tehnične težave, drugi problem pa so postavljeni mejniki in cilji. Slovenija tako ostaja le pri prejetih 231 milijonih evrov predplačila, medtem ko je, denimo, Hrvaška do zdaj prejela dve milijardi evrov več. Kje so težave Slovenije? Kdaj bo Slovenija zaprostila za drugi obrok? Kako nas ostale države prehitevajo?