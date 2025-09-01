Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (Hanfa) je hrvaški državni Finančni agenciji (Fina) izdala soglasje za neposredno pridobitev kvalificiranega deleža v Zagrebški borzi, in sicer do sto odstotkov. Ker je Zagrebška borza tudi lastnica Ljubljanske borze, to pomeni, da bo agencija, ki upravlja hrvaški poslovni register, postala njena lastnica. Predstavniki slovenske finančne industrije so glede tega zaskrbljeni, na ministrstvu za finance pa do tega za zdaj niso izrazili zadržkov.