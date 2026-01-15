Hrvaški prevzem paštet Kekec v negotovosti zaradi koncentracije

Ali en sam prevzem lahko premeša razmerja moči na trgu, na katerem ima blagovna znamka Argeta že danes vodilni položaj na več evropskih trgih? Hrvaški prevzem proizvajalca paštet Osem iz Murske Sobote, znanega po blagovni znamki Kekec, se namreč zapleta prav pri ključnem soglasju Agencije za varstvo konkurence, kar postavlja vprašanje, kje je meja dopustne koncentracije v živilski industriji in kaj to pomeni za konkurenco ter cene za potrošnike.

Atlantic Droga Kolinska s pašteto Argeta po Evropi dosega visoko rast – v delikatesnih namazih več kot 11-odstotno – in z načrtovanim prevzemom želi okrepiti proizvodne zmogljivosti ter utrditi vodilni položaj. Koliko tržne moči je regulator še pripravljen tolerirati?