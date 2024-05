Hrvaški upokojenci vse večji lastniki slovenskih podjetij

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški pokojninski skladi so sodelovali pri skoraj vseh prevzemih hrvaških podjetij v Sloveniji in so največji vlagatelji na Ljubljanski borzi. Ocenjena vrednost portfelja hrvaških pokojninskih skladov v družbah prve borzne kotacije znaša od 850 do 900 milijonov evrov.

Zakaj se naložbe Hrvaških skladov v Sloveniji povečujejo?

Kakšno vlog imajo pri prevzemu Panvite, in kako so pomagali pri prevzemu Kolinske, Žita in Mercatorja?

Koliko imajo premoženja in od kod ga črpajo?

Kakšno vlogo imajo v hrvaških podjetjih in kakšen vpliv imajo na gospodarski razvoj naše južne sosede?

Kje je tu Slovenija? Zakaj Slovenija te možnosti nima?