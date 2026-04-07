HSE bi spet odkupil hidroelektrarne na spodnji Savi

Več družb Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je zlasti zaradi naložbe v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) znašlo v finančnih težavah, zato je HSE julija 2014 za 96 milijonov evrov skupini Gen prodal 35,6-odstotni delež v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS). Pogodba je vsebovala določili, da lahko HSE ta delež odkupi nazaj, če izboljša poslovanje, skupina Gen pa lahko zahteva odkup deleža, če bi se znašla v težavah ali bi potrebovala denar za druge projekte.

Po dogovoru na SDH leta 2023 so pravico HSE do odkupa 35,6-odstotnega deleža v HESS podaljšali za največ pet let. Tako ima HSE za posel, o katerem se govori že od julija 2014, še dobri dve leti časa. Premaknilo se je minuli teden, ko je HSE na Agencijo za varstvo konkurence priglasil namero za prevzem HESS. Kot neuradno poudarjajo, je to šele skromen začetek, ki še ne pomeni, da bo posel dejansko sklenjen.