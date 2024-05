HSE državi vrnil pol milijarde evrov

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil še zadnjih 75 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala – skupaj so vrnili 492 milijonov evrov. To so danes sporočili iz HSE, ki mu je SDH odobril sredstva za premoščanje izrednih razmer konec leta 2022.

»Da smo lahko do danes, po samo letu in pol, vrnili vseh 492 milijonov evrov, poleg tega pa našim odjemalcem tako lani kot letos dobavljali električno energijo po reguliranih cenah, ki so bistveno nižje od tržnih, ter več kot dva milijona evrov namenili popoplavni obnovi Slovenije, gre zasluga uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici leta 2024, ki nam ga brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električno energijo ne bi uspelo doseči,« poudarja generalni direktor HSE Tomaž Štokelj.

Iz holdinga so še sporočili, da so v tem času začrtali tudi razvojne smernice zelenega prehoda, katerega nosilec je skupina HSE, ter zagnali ključne naložbe v obnovljive vire energije: »Hitro odplačilo obveznosti do države nam namreč omogoča, da bomo še pospešili gradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami.«