HSE z nemoteno proizvodnjo elektrike

Ljubljana – Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) tudi v obdobju spopadanja s koronavirusom in s tem oteženih pogojih poslovanja vsakodnevno zagotavlja nemoteno in zanesljivo preskrbo z električno energijo. Obenem zagotavljajo ukrepe za največjo možno zaščito vseh zaposlenih, vključno z zagotovitvijo potrebne zaščitne opreme za zaposlene v centru vodenja in tiste, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije, so sporočili iz HSE.



Generalni direktor HSE Stojan Nikolić ob tem poudarja, da so kljub težavnim okoliščinam, ki vplivajo ne le na vzdušje in motivacijo, temveč tudi na rezultate dela, zadovoljni, da jim je uspelo poslovanje toliko stabilizirati, da poteka nemoteno.

Delo poteka po načrtih

Skupina HSE proizvede dve tretjini vse slovenske električne energije. Po razglasitvi epidemije v Sloveniji 12. marca znaša povprečna dnevna proizvodnja skupine HSE 14 GWh električne energije, povprečna dnevna proizvodnja v februarju pa je bila 15 GWh. Hidroproizvodnja električne energije Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica poteka nemoteno in je v skladu z načrtom, celo za 1 GWh višja kot prejšnji mesec. Tudi proizvodnja Termoelektrarne Šoštanj poteka nemoteno, so še zapisali v sporočilu za javnost.



Tudi delo v jami Premogovnika Velenja, kjer pridobivajo edini slovenski energent, poteka po načrtih. Trenutno obratujeta dva odkopa, njuna trenutna dnevna količina proizvodnje znaša več kot 12.000 ton ter se bo v prihodnjem tednu povečala na načrtovanih 15.000 ton dnevne proizvodnje.