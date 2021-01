Huawei: Omejitve vodijo v višje stroške in zamude pri uvajanju 5G

Manj konkurence, višji stroški

Zamude pri uvajanju tehnologije

Vlada je oktobra začela pripravljati zakon, ki bi kitajskemu tehnološkemu velikanu Huaweiu, zaprl vrata pri dobavi opreme za tehnologijo 5G. Takrat je kitajski veleposlanikNegativno stališče do takšnega omejevanja konkurence so izrazili tudi pri samem Huaweiu. Ta je v prvem odzivu naročil pravno mnenje, danes pa je objavljena še študija ekonomskih posledic ob morebitni izločitvi Huaweia pri uvajanju tehnologije 5G. Med glavnimi ugotovitvami študije so višji stroški naložb za tehnologijo 5G, zamude pri uvajanju tehnologije in pa izgube v produktivnosti in BDP.Študijo so neodvisno opravili v Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF), na prvih straneh pojasnjujejo avtorji, ki obenem poudarjajo, da omejitve konkurence pri 5G infrastrukturi verjetno vodijo do občutnega povišanja cen 5G omrežne opreme. Ob izključitvi Huaweia bi na slovenskem trgu ostali podjetji Ericsson in Nokia, ki bi bistveno lažje višala cene.»Na že tako majhnem trgu dobaviteljev 5G opreme bi izločitev enega izmed njih pomenila še večja tveganja oligopola ter s tem možnost za znatno višje tržne cene 5G opreme. Pri ocenjevanju cenovnega učinka omejevanja konkurence iz treh na dva ponudnika opreme 5G smo uporabili ocene študije Oxford Economics iz leta 2019, predvidene za Evropo, kjer je pričakovano povišanje cen v razponu med 9 in 29 odstotkov,« pravi eden od avtorjev študijeStroški 5G opreme bi se v obdobju med 2021 in 2026 po podatkih študije ob omejevanju povišali med 6,3 in 20,3 odstotka oziroma med 18 in 57 milijoni evrov. Dodatne naložbene obremenitve naj bi imele negativen vpliv tudi na izgradnjo omrežja 5G, kar bi se v prvi vrsti kazalo na zamudah izgradnje.Višanje cen bi tako vplivalo na pokritost z omrežjem 5G, v tem smislu pa avtorji poudarjajo, da bi zaradi zamud pri uvedbi 5G tehnologij, lahko brez dostopa do omrežja 5G ostalo 327 tisoč ljudi oziroma 15,3 odstotka prebivalstva.Takšne zamude naj bi imele vpliv tudi na produktivnost, kar bi se odražalo v gospodarstvu. »Različni scenariji nakazujejo na letne izgube BDP v razponu med 0,037 do 0,080 odstotka do leta 2030,« še dodajajo avtorji študije.