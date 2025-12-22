Hujših gneč ne bo, razen nakupovalnih

Do konca leta na Darsu pričakujejo še dve manjši prometni konici, predvsem 24., 30. in 31. decembra, zlasti na južni ljubljanski obvoznici, razlog pa bo nakupovanje. Več zgostitev napovedujejo za dneve pred in po 6. januarju, ko se delavci zahodnih držav vračajo z Balkana. Smrti na avtocestah in hitrih cestah bi bilo letos manj kot pretekla leta, če ne bi na štajerski avtocesti umrlo pet Ukrajink.

»Posebnih razmer ne pričakujemo,« je najprej opozoril Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu. To bi lahko spremenile le močnejše snežne padavine, vendar jih glede na napovedi za torek in sredo, to ne skrbi. Sicer so do tega datuma v vseh prejšnjih letih že imeli vsaj en sklic posebne skupine za snežne razmere, letos pa je še ni bilo treba zbrati. »Čedalje manj je takih snežnih razmer,« pravi Zavasnik.