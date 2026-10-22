Humanoidni robot delal salte sredi Ljubljane (VIDEO)

Industrija je robotizirana, dodajajo se humanoidni roboti. Toda robotizacija se pri tem ne bo ustavila, humanoidni roboti bodo uporabni tudi v domovih za upokojence, turizmu in drugih storitvah. Na demonstraciji v hotelu Plaza v Ljubljani je humanodni robot delal salte.

Razvoj umetne inteligence (UI) v zadnjem letu doživlja izjemne preboje, ki vplivajo na poslovne modele, delovna mesta in konkurenčnost podjetij. To je moto dogodka, ki ga organizira Slovenski državni holding (SDH) skupaj s soorganizatorjem Delo mediji in strokovnim partnerjem Institutom Jožef Stefan.

Hiproject dela za letalsko, avtomobilsko in vesoljsko industrijo, denimo optimizacijo talilnih peči. Hiproject dela v industriji, v kateri so robotske celice zaščitene, to je varno okolje. Zdaj pa humanoidni roboti prehajajo v uporabo in tudi njihovo uporabo je za ljudi in opremo treba urediti varno, sta povedala Urban Pevnik, direktor Hiprojecta, in Bojan Goluh, vodja prodaje v Hiprojectu. Kje so humanoidni roboti uporabni? V različnih vejah industrije, farmaciji, logistiki, bolnišnici, domovih za upokojence, marketingu, turizmu in trgovini. »Partnerska družba Probit bo imela pri robotih za domove za starejše ekskluzivno pogodbo. Ne samo pri robotih, ki bodo opravljali fizična dela, ampak tudi pri pogovornih robotih, ki bodo pomagali pri zdravljenju demence ali preprostih pogovorih z varovancih domov. Ubtech in Agibot sta nas izbrala kot ekskluzivnega partnerja za pet držav v regiji Adria. Zastopstvo je bilo težko pridobiti, so pa naše podjetje izbrali, ker imamo izjemne izkušnje.«

Kitajska je pri robotih vodilna

Roboti so najvišja stopnja umetne inteligence, področje se zelo hitro razvija. Na tem področju je vodilna Kitajska. Ta dobavlja robote, ki pa jih je treba opravil naučiti, kar je naloga lokalnih programerjev, tudi slovenskih. Kitajska si je vodilno mesto priborila zaradi razvitih nabavnih verig in inženirskega znanja, saj robota (humanoidni robot, pes, avtonomni čistilni robot ...) proizvedejo poceni. Cena se začne pri 20.000 evrih. Humanoidne robote proizvajajo tudi v ZDA, prav včeraj je Tesla, proizvajalec električnih avtomobilov, pokazal prve humanoidne humanoidne robote, ki pa jih morajo še dodelati. Konec leta 2027 računajo, da bi jih proizvedli 20.000 na teden. Težava teh robotov je sicer knjižnica aplikacij. Več kot je aplikacij, boljše rešitve so lahko razvite, zato bo prednost Kitajcev težko izničiti. Tesla sicer gradi svojo knjižnico.

Projekti na ključ

Hiproject ni zgolj prodajalec robotov, projekte naredi na ključ. To pomeni, da dobavi robote, jih programira in integrira ter servisira. »Varnost je najpomembnejša. Vedeti moramo, kam gredo podatki, kdo jih upravlja, ali gredo na Kitajsko in podobno. Mi zagotavljamo, da podatki ostanejo na naših strežnikih ali strežnikih strank,« sta povedala sogovornika. Hiproject ima tudi dogovore z bankami, ki financirajo poslovni najem robotov.

Robotski psi

FOTO: Blaz Samec

Moderni humanoidnih roboti imajo daljše roke kot ljudje in lahko nalagajo na višje police ali pa dvigujejo bremena, ki jih ljudje ne smejo, če posebej invalidi. Poleg teh robotov so na voljo tudi robotski psi, to so štirinožni roboti, ki se gibljejo po prostoru. Ti imajo svoje naloge, uporabni pa so pri prenašanju bremen, gašenju požarov, prenašanju bremen. Dosežejo hitrost do 20 kilometrov na uro, naloge pa opravljajo avtonomno, brez navzočnosti človeka.

Investicija v center za robotiko

Hiproject sicer investira v center za humanoidno robotiko HiproHub v Slovenskih Konjicah. V vsaki od petih držav regije Adria iščejo tri partnerje, ki jih bodo povezali v svoj sistem, knjižnico. Tako bo na eni točki povezanih dvesto inženirjem in tudi integratorji, prodajalci. »Takšne koncentracije znanja ni na veliko koncih v Evropi,« pravita sogovornika.