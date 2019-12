Ifo: Državne investicije krepijo gospodarsko rast

Frankfurt - Nemško gospodarstvo bo prihodnji dve leti raslo nekoliko hitreje, kot so nazadnje napovedovali na inštitutu za gospodarske raziskave Ifo. Po letošnji 0,5-odstotni rasti bruto domačega proizvoda (BDP), za leto 2020 pričakujejo 1,1-odstotno rast, za leto 2021 pa 1,5-odstotno oziroma za 0,1 odstotno točko višjo rast.



Na Ifo poudarjajo, da je splošna recesija gospodarstva v prihodnjem letu zelo malo verjetna. Eden od razlogov za to, da je nemško gospodarstvo začelo okrevati je, kot pravijo na inštitutu, fiskalna politika. Ukrepi, ki segajo od dodatni davčnih olajšav, povečanja nekaterih transferjem gospodinjstvom pa vse do financiranja javnih investicij, skupaj leto pomenijo približno 25 milijard evrov učinkov. BDP bo zato na letni ravni višji za okoli četrtino odstotne točke, so izračunali.

Industrija še vedno v recesiji

A krvna slika nemškega gospodarstva ostaja deloma zaskrbljujoča. Gospodarsko rast namreč poganjata gradbeništvo in storitve, medtem ko je industrija še vedno v recesiji, opozarja vodja gospodarskih napovedi na Ifo Timo Wollmershaeuser. Razlog za to je predvsem trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, ki je močno prizadela izvozno odvisno nemško industrijo. Poleg tega je v panožno specifične težave zašla tudi nemška avtomobilska industrija. Na Ifo sicer že vidijo luč na koncu tunela tudi za industrijo. Podatki o novih naročilih in razpoloženju v industriji nakazujejo, da se je prosti padec v industriji vendarle ustavil.



Spomnimo, da so v zadnjem letu dni praktično vsi največji nemški avtomobilski proizvajalci napovedali odpuščanja. Delo naj bi v prihodnjih nekaj letih izgubilo več 10.000 delavcev. Razlog je v delnem prestrukturiranju proizvodnje na električna vozila, ki pa zaradi manj sestavnih delov potrebujejo manj delavcev v proizvodnji. S prehodom na e-mobilnost vseh delovnih mest ne bo mogoče nadomestiti. V prihodnjih 15, 20 letih naj bi se število delovnih mest po nekaterih ocenah skrčilo za prek 100.000.

Brezposelnost bo še upadala

Da so razmere v nemškem gospodarstvu na splošno še vedno dobre, kaže tudi napoved, da se bo brezposelnost še naprej zmanjševala. Konec leta 2021 naj bi se znižala s sedanjih 5,1 na 4,8 odstotka. Proračunski presežek naj bi se z letošnjih 55 milijard evrov leta 2020 skrčil na 30,5 milijarde evrov in leta 2021 na 8,9 milijarde evrov. Bo pa na visoki ravni še vedno vztrajal presežek v zunanji bilanci države. Gibal se bo okoli 7,5 odstotka BDP. Ta značilnost nemškega gospodarskega modela, ki se močno zanaša na izvoz, je tarča močnih kritik predvsem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. A tudi v sosednji Franciji in drugod po Evropi so kritični in Nemčijo pozivajo k uravnoteženju izvoza in uvoza.