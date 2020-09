Ifo: zelo počasno okrevanje nemške avtomobilske industrije

Stvari so manj slabe, a na bolje gre le počasi. To je osnovna ugotovitev zadnje raziskave poslovnih pričakovanj nemške avtomobilske industrije, kot jih meri inštitut Ifo iz Münchna.



Tako se je septembra glavni indikator razpoloženja te industrijske panoge izboljšal na –19, potem ko je avgusta znašal –35,9, najnižje je bil sicer letos v aprilu pri –87. »Situacija je bila najprej katastrofalna, potem obupna, zdaj pa je slaba. Tolikšno je izboljšanje,« se je o stanju v nemški avtomobilski industriji slikovito izrazil Stefan Sauer, strokovnjak z Ifa.



Poleg glavnega indikatorja razpoloženja imajo še pri inštitutu različne druge kazalnike, npr. poslovnih pričakovanj, kjer se stanje zadnje mesece poslabšuje: če je bila v tem segmentu še julija in avgusta ocena 41 in 36 točk, je bila prejšnji mesec 29 točk.



Podjetja še vedno razmišljajo o presežni delovni sili, kazalnik zaposlenosti je prejšnji mesec znašal –39 točk (avgusta –46 točk).



Svetla točka so izvozna pričakovanja, tam se je indikator prejšnji mesec rahlo izboljšal na 32 točk (avgusta 31). Nekaj boljši je tudi kazalnik na področju proizvodnih načrtov, boljše so knjige naročil, malce kontradiktorno pa je slabše povpraševanje.



Kot je znano, so evropski trgi v drugem delu poletja znova zanihali navzdol, po podatkih evropske panožne zveze Acea je bila po nekaj pozitivnih pomladnih mesecih prodaja avtomobilov v Evropski uniji rahlo v rdečem že julija, še bolj avgusta (–19 odstotkov), v Nemčiji za 20 odstotkov.