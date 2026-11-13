Igor Lah se je aktivneje vključil v reševanje Steklarne Hrastnik

Lastnik Steklarne Hrastnik Igor Lah se je kot prokurist očitno bolj operativno vključil v poslovanje hrastniškega podjetja, ki se tudi letos spopada z visokimi stroški in negativnim poslovanjem. Konec oktobra so v vodstveni strukturi Steklarne Hrastnik, ki je del Lahove steklarske skupine Vaider, nastale spremembe. Direktorju Christianu Fröbaju se je kot prokurist pridružil Igor Lah, dotedanji prokurist Marino Marinko Samardžija pa je tako kot Fröba postal ​direktor družbe. Na vprašanje, zakaj je Lah postal prokurist, so v Steklarni Hrastnik (SH) odgovorili, da je njegovo imenovanje zgolj začasna administrativna rešitev. Opazni padec prihodkov in izguba Steklarna Hrastnik je že leta 2024 imela težave zaradi zmanjšanja povpraševanja po njihovih prestižnih steklenicah, ...