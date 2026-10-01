Ilirika s tretjim podskladom ETF

Ilirika Crobex ETF je novi investicijski sklad, s katerim se bo trgovalo na Ljubljanski borzi. To je tretji sklad ETF krovnega sklada UCITS ETF, ki je vezan na hrvaški indeks Crobex10tr, s čimer bo domači vlagatelj dobil zaokrožen nabor za razpršeno regijsko in globalno varčevanje.

Ilirika Crobex ETF v popolnosti posnema glavni hrvaški borzni indeks Crobex10tr, v katerega je vključenih deset najbolj likvidnih hrvaških delnic (Končar, Hrvaški telekom, Podravka, Adris grupa in tako dalje). Oznaka »tr« v imenu indeksa pomeni Total Return oziroma celotni donos. Vse dividende, ki jih bodo izplačevala hrvaška podjetja, se bodo redno reinvestirale. Te tako ne bodo sproti obdavčene, kar dolgoročno zelo poveča pričakovan skupni donos,« razloži Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike. Za koga je novi ETF primeren? »Ilirika Crobex sklad ETF je namenjeni dolgoročnemu, razpršenemu varčevanju. To je indeksni sklad, ki sledi izbranemu hrvaškemu borznemu indeksu, zato je primeren za vsakogar, ki želi slediti širšemu trgu in ne želi investirati v samo eno delnico,« pove sogovornik in doda, da »ta sklad izpolnjuje zakonske pogoje za vključitev v individualni naložbeni račun (INR). INR omogoča dolgoročno varčevanje ob popolni davčni oprostitvi kapitalskih dobičkov. Trgovanje znotraj računa ni obdavčeno, po petnajstih letih neprekinjenega varčevanja je donos povsem oproščen davka. Vlagatelj je poleg tega razbremenjen vsakršnega poročanja davčni upravi, INR pa deluje v nadzorovanem zakonskem okviru, ki povečuje varnost.«