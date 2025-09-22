Ilirika z dovoljenjem za upravljanje kriptosredstev

Borznoposredniška hiša Ilirika je sredi meseca kot prva v Sloveniji prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi na podlagi uredbe EU o trgih kriptosredstev. Na agenciji so sicer do zdaj prejeli še štiri vloge za tovrstno dovoljenje. Na evropski ravni je manj kot 50 licenc.

Dovoljenje Iliriki obsega storitve skrbništva in upravljanja kriptosredstev; izvajanja naročil za kriptosredstva v imenu strank; prejemanja in posredovanja naročil za kriptosredstva ter upravljanja portfeljev tovrstnih sredstev. V Iliriki so zagotovili, da bodo stranke tako deležne storitev v skladu z najvišjimi standardi varstva vlagateljev in upravljanja tveganj.