Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Tako imamo občutek, da je naša gotovina pod nadzorom, da je varna, vsake toliko le preverimo, ali je še tam.

Težava te metode pa je v inflaciji. Ko vaša gotovina skrita čaka, da se je boste lotili, se zunanji svet vrti, cene rastejo, vrednost denarja pa počasi, a vztrajno pada. Je ta občutek varnosti, ki ga dobimo, ko sežemo po polni kuverti na zgornji polici, med zimskimi puloverji, ki smo jih tako skrbno pospravili v pričakovanju toplih dni, utemeljen ali samo uteha, je denar zares na najbolj optimalnem mestu za našo prihodnost?

Depozit vam prinaša varnost in donosnost v enem

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Vaš denar je na bankah, med njimi tudi prizavarovan do skupnega zneska 100.000 EUR.

Ob depozitu prav tako ni ugibanja, koliko se vam bo naložba obrestovala, saj je obrestna mera znana že vnaprej v nasprotju z vlaganjem v delnice ali kriptovalute, kjer končni izkupiček vnaprej ni znan. Poleg tega so depoziti brez tržnega tveganja, to pomeni, da njihova vrednost ne niha glede na dogajanje na finančnih trgih.

Depozit pa vas, poleg zunanjih dejavnikov, obvaruje tudi pred lastno impulzivnostjo – ki je je seveda sposoben vsak človek, saj si vsi kdaj želimo nečesa novega, čeprav najverjetneje te stvari sploh ne potrebujemo. Pri depozitu se zavežete, da boste denar na banki pustili za določeno obdobje. V zameno vam bo banka zanj izplačala dogovorjene obresti, vi pa boste lahko spali mirno in brez skrbi.

Izberite depozit pri Intesi Sanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank je pripravila posebno akcijsko ponudbo za nove in obstoječe stranke, ki želijo sredstva vezati v 12-mesečni depozit po fiksni, 3% letni obrestni meri, posebna ponudba pa velja do 30. junija 2026 oziroma do preklica.

Do te ugodnejše obrestne mere so upravičene nove stranke, ki pri banki odprejo transakcijski račun, sklenejo bančni paket Digital, Start ali Plus ter na račun prenesejo redni mesečni dohodek, kot je plača ali pokojnina.*

Ob tem banka omogoča še dodatno ugodnost, saj je uporaba izbranega paketa prvih šest mesecev brezplačna.**

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Posebna ponudba pa je prav tako namenjena obstoječim strankam banke, ki uporabljajo bančni paket Digital, Start ali Plus. Te lahko enako obrestno mero izkoristijo za vezavo novonakazanih sredstev, ki so bila po 1. maju 2026 prenesena iz druge banke na račun pri Intesi Sanpaolo Bank.*

Depozit v okviru posebne ponudbe je mogoče skleniti za zneske od 300 do 100.000 EUR, pri čemer posebni pogoji veljajo za en depozit na posamezno stranko, če pa stranka ne izpolnjuje pogojev posebne ponudbe, se obrestna mera zniža na raven, določeno z redno ponudbo banke.

Nova stranka lahko torej v eni potezi pridobi transakcijski račun, paket bančnih storitev in ugodnejšo obrestno mero za vezavo prihrankov. Obstoječa stranka pa lahko višjo obrestno mero izkoristi za sredstva, ki jih prenese iz druge banke.

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Pomembno je tudi:

* Posebna ponudba za sklenitev depozita velja od 4. 5. 2026 do 30. 6. 2026 oz. do preklica za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Kot nova stranka šteje fizična oseba, ki na dan 4. 5. 2026 pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. ni imela odprtega transakcijskega računa. Posebna ponudba velja tudi za obstoječe stranke s sklenjenim paketom Digital, Start ali Plus, za vezavo novonakazanih sredstev. Za novonakazana sredstva štejejo vsa sredstva, prenakazana po 1. 5. 2026 z druge banke na transakcijski račun, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo. Za novonakazana sredstva se ne štejejo sredstva, ki so bila na dan 30. 4. 2026 že na transakcijskem računu pri Banki Intesa Sanpaolo in so bila pozneje dvignjena, prenesena ali kako drugače odvedena ter nato znova nakazana na transakcijski račun uporabnika pri Banki Intesa Sanpaolo, saj takšna nakazila niso novonakazana sredstva iz zunanjega vira. Banka si pridržuje pravico, da v takšnih posameznih primerih presodi, katera nakazila izpolnjujejo kriterije za novonakazana sredstva, ter izključi nakazila, za katera oceni, da niso novonakazana sredstva.

Posebna ponudba velja za sklenitev enega depozita v znesku od minimalno 300,00 EUR do maksimalno 100.000,00 EUR. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se obrestna mera za depozit zniža.

** Akcijska ponudba za pakete Digital, Start in Plus velja do 31. 12. 2026, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Nova stranka je fizična oseba, ki v zadnjih 12 mesecih ni imela odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo d.d.

Po preteku obdobja ugodnosti se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke, in sicer za paket Start 5,95 EUR, Digital 2,99 EUR in Plus 14,75 EUR. V primeru spremembe tarife banke je lahko cena paketa drugačna.

Paket Digital je mogoče skleniti izključno po spletu. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital po spletu.

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