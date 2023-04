Imeti evro je v krizi zelo pomembna prednost

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Hrvaška v začetku leta prevzela evro, je bila januarska inflacija pri naših sosedih 0,4 odstotne točke višja, kot če evra ne bi uvedli – a izključno zaradi rasti cen storitev, pravi guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić. Z njim smo se pogovarjali o izzivih prehoda na novo valuto in prvih izkušnjah življenja z evrom, pa tudi o znatno previsoki evrski inflaciji, ki po sogovornikovih besedah zahteva nadaljnje obrestno ukrepanje ECB.

Kam so sosedje po uvedbi evra za tri leta postavili na varno za po količini 26 airbusov kovancev v kunah in lipah? Kakšna je bila inflacija na Hrvaškem v januarju, po menjavi valute, in kaj se je najbolj podražilo? Kaj se dogaja na področju obrestnih mer? Kaj meni sogovornik o prihodnjih obrestnih ukrepih ECB? Kako se giblje podpora evru med južnimi sosedi?