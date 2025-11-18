IMF nam je napoved letošnje rasti znižal na 0,8 odstotka

V Mednarodnem denarnem skladu (IMF) pričakujejo, da se bo po letošnjem zastoju slovenska gospodarska rast v prihodnjih letih okrepila, inflacija pa naj bi se postopoma znižala. Hkrati pa nam priporočajo nadaljnje strukturne reforme za povečanje produktivnosti in fiskalno konsolidacijo z znižanjem proračunskega primanjkljaja, je po zaključku obiska pri nas povedala nova vodja misije IMF Huidan Lin.

V IMF zdaj ocenjujejo, da bo se bo letos naš BDP na letni ravni povečal za 0,8 odstotka, kar je manj od njihove oktobrske napovedi (1,1 odstotka). To je že drugo letošnje znižanje naših gospodarskih obetov, še aprila so nam namreč za letos napovedali 1,8-odstotno gospodarsko rast. Gospodarski zagon naj bi se s povečanjem izvoznega povpraševanja v prihodnje okrepil, v 2026 naj bi tako rast znašala 2,2, v 2027 pa 2,3 odstotka in se nato srednjeročno stabilizirala pri 2,1 odstotka. Kar zadeva inflacijo pa predvidevajo, da se bo do leta 2030 postopoma znižala na približno dva odstotka, s stabilizacijo cen hrane in energije.

Pri fiskalni politiki nam v IMF svetujejo zmanjšanje proračunskega primanjkljaja na 0,5 odstotka BDP do leta 2030. Fiskalna konsolidacija je po njihovi oceni nujna, da se bo Slovenija lahko odzivala na zunanje šoke in bo vladi omogočila fiskalni prostor za financiranje potrebne porabe, med drugim tudi za za predvidene povečane obrambne izdatke in razvojne naložbe.

V IMF nam ob tem tudi priporočajo, da zagotovimo dodatne vire financiranja pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. Ob tem kot prihodnje izzive vidijo zastoj pri strukturnih reformah in hitrejšo rast plač od produktivnosti dela, ki lahko zmanjša konkurenčnost gospodarstva.»Slovenija potrebuje tudi več naložb, ki bi vodile v rast produktivnosti. Izzivi na tem področju so tudi pomanjkanje delovne sile, administrativne ovire, krepitev inovacijskega okolja in spodbude za perspektivna podjetja,« je dejala Lin, ki nam za povečanje produktivnosti priporoča tudi večja vlaganja v znanje, vseživljenjsko učenje in močnejši inovacijski ekosistem.

Kar zadeva slovenski finančni sektor, je po oceni IMF v dobrem stanju, vendar pa bankam priporočajo, da skrbno spremljajo kakovost svojih kreditnih portfeljev, še posebej ko gre za posojila izvoznemu sektorju.

Banka Slovenija z napovedmi prihodnji mesec

»Ugotovitve IMF potrjujejo naše aktualne analize in priporočila, saj delimo oceno, da je trenutna gospodarska aktivnost pod vplivom zapletenih zunanjetrgovinskih in geopolitičnih razmer in je zato povezana z veliko negotovostjo,« je povedal namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc.

V BS bodo nove napovedi predstavili prihodnji mesec, na podlagi aktualnih kazalnikov pa pričakujejo postopno gospodarsko okrevanje v letih 2026 in 2027, letošnja rast pa bo sicer skromnejša, a pozitivna. Inflacija bo letos prehodno nekaj višja zaradi podražitev energentov in hrane, v 2026 pa naj bi se približala dvoodstotnemu cilju. V Banki Slovenije se pridružujejo oceni IMF glede strukturnih izzivov za slovensko gospodarstvo, zlasti ko gre za povečanje produktivnost dela, ki se zadnje čase upočasnjuje.