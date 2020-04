IMF pričakuje kar 8-odstotno zmanjšanje slovenskega BDP

Padec BDP večji kot leta 2009

Generalna direktorica IMF Kristalina Georgieva pričakuje največjo gospodarsko krizo po veliki depresiji v tridesetih letih prejšnjega stoletja. . FOTO: Reuters

Potek recesije odvisen od trajanja pandemije in ukrepov

Mednarodni denarni sklad je objavil zelo slabe napovedi gospodarske rasti. Za Slovenijo letos napoveduje kar 8-odstoten padec BDP in 5,4-odstotna rast v letu 2021.Na ravni evroobmočja se v letu 2020 v povprečju pričakuje 7,5 odstotno zmanjšanje BDP in 4,7- odstotno povečanje v letu 2021. Svetovni BDP se bo v povprečju zmanjšal za 3 odstotke. Pri IMF so izpostavili, da ob projekcijah upoštevajo predhodne razmere in pa tudi zunanje dejavnike posameznih držav. Spomnimo, da se je evroobmočje že leta 2019 soočalo z znatnim zmanjšanjem gospodarskih aktivnosti, rast BDP pa je bila v povprečju zgolj 1-odstotna, za Slovenijo pa 2,4-odstotna. Projekcija je za evroobmočje zato tudi nekoliko slabša.Napovedan padec je večji, kot je bil leta 2009, ko se je na ravni celotne Evropske unije beležil 4,4-odstoten padec BDP. Za vsa razvita gospodarstva se do četrtega četrtletja pričakuje 5,2- odstoten padec BDP, skupno pa 6,1-odstotno zmanjšanje. Znaten padec se pričakuje tudi za države v razvoju. IMF je za te države izpostavil še dodatno breme, ki ga predstavlja slabše razvito zdravstvo za kar se zdaj namenja precejšen del državnih sredstev, ob tem pa primanjkuje sredstev za ukrepe za pomoč gospodarstvu. Za namene lajšanja krize v revnih državah bo IMF namenil delež svojih sredstev.Generalna direktorica pri IMFje že v prejšnjem tednu izpostavila, da se lahko brez zadržkov pričakuje negativna rast BDP, medtem ko so številke izdali danes. Georgieva je povedala, da pričakuje največjo gospodarsko krizo po veliki depresiji v tridesetih letih prejšnjega stoletja in vsekakor večjo krizo kot leta 2008.Za vsa razvita gospodarstva je pričakovati tudi večjo raven brezposelnosti. V evroobmočju se je raven brezposelnosti gibala okoli 7,6 odstotkov, v Sloveniji pa 4,6 odstotkov. Za Slovenijo je napovedano povečana raven brezposelnosti za 4,4 odstotnih točk oziroma 9 odstotna brezposelnost, medtem ko je v evroobmočju pričakovati povečanje za 2,8 odstotnih točk oziroma 10,4 odstotna brezposelnost.Pri IMF poudarjajo, da je najboljši opis trenutnih časov ogromna negotovost na vseh ravneh življenja. Negotovost je zelo prisotna tudi v projekcijah, dejansko okrevanje gospodarstva pa je odvisno predvsem od ukrepov, ki jih bodo države sprejele v času pandemije. Ko državam uspe preiti iz faze pandemije so potrebni finančni stimulusi, ki bi imeli večji doseg in učinkovitost v kolikor so koordinirani med državami. Pri IMF so v tem smislu poudaril pomembnost deljenja izkušenj in znanja med državami ter podporo zdravstvu. Zelo pomembno pa je da se ne izgubi vseh prednosti, ki smo jih pridobili z globalizacijo, zato zdaj ni čas za zaprtje mej, še izpostavljajo na IMF.Tiskovna konferenca je potekala ob izdaji novega poročila projekcij rasti gospodarstev za leto 2020 in 2021.iz Fakultete za družbene vede opozarja, da gre za zelo tvegane ovene. Goldman Sachs je za Evropsko unijo ocenil kar 9-odstoten padec BDP, medtem ko nekatere druge projekcije govorijo o 4-odstotnem padcu BDP. Današnja ocena na IMF je 7,5 odstotkov padca BDP, vendar je pri tem prisotna velika mera negotovosti. Dejansko trajanje recesije je odvisno predvsem od časa trajanja pandemije in obdobja v katerem bodo ukrepi veljali. Ob tem je vredno dodati, da Evropski uniji izhod iz pandemije ne pomaga veliko, če ta še vedno divja drugod po svetu. Namreč, zelo odvisni smo od uvoza in izvoza, zato na izhod iz krize vpliva tudi sočasno premagovanje pandemije. Prav tako še ni jasno ali se bodo ukrepi, ki jih države zdaj sprejemajo prijeli. Šele ko se pandemijo zajezi bomo lahko dejansko videli, če je država namenila dovolj likvidnih sredstev za pomoč gospodarstvu in kako se gospodarstvo sploh odziva na ukrepe, dodaja Burger.