IMF pričakuje padec slovenskega BDP in ponuja pomoč

Ljubljana – Finančni minister Andrej Šircelj je o spremenjenih razmerah v Sloveniji zaradi epidemije koronavirusa govoril z vodjo misije IMF Bernardinom Akitobyjem, ki je Sloveniji ponudil pomoč in predstavil možnosti financiranja. IMF je jeseni Sloveniji za letos napovedal 2,9-odstotno gospodarsko rast, zdaj pa v povsem drugačnih razmerah pričakuje padec.



Vodja misije pri Mednarodnem denarnem skladu (IMF) Akitoby in Šircelj sta v petek med drugim govorila o možnostih za pomoč sklada, ki bo državam zaradi epidemije koronavirusa ponudil 50 milijard dolarjev sredstev, so sporočili z ministrstva za finance.



Za države v razvoju bo na voljo deset milijard brezobrestnih posojil, za preostale države, tudi Slovenijo, pa bo v okviru instrumenta hitre pomoči na voljo 40 milijard dolarjev posojil. Za posojilo naj bi se zanimalo že okrog 80 držav, vendar pa sklad še nima oblikovanega hitrega postopka sprejemanja in obravnave teh prošenj.



Slovenija bi lahko zaprosila za pomoč v višini do približno 800 milijonov evrov, vendar pa so po pogovorih s predstavniki IMF ugotovili, da so za Slovenijo najverjetneje ugodnejši krizni instrumenti Evropske centralne banke, ki je napovedala dodaten, 750 milijard evrov vreden program odkupovanja obveznic.



Na ministrstvu za finance so pri tem povzeli opozorilo, da mora pri novem zadolževanju Slovenija paziti, da se dolgoročno njen dolg ne bi preveč povečal. Padec slovenskega bruto domačega proizvoda v 2020 je v začetku tedna že napovedal urad za makroekonomske analize in razvoj, ki zaradi zaostrenih razmer ob epidemiji novega koronavirusa pričakuje od šest- do osemodstotno krčenje gospodarstva.