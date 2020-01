IMF: Tveganja za svetovno ekonomijo nekaj manjša, a rast ostaja nizka

Ljubljana – Mednarodni denarni sklad (IMF) ocenjuje, da je rast svetovnega gospodarstva lani znašala vsega 2,9 odstotka, napovedi rasti svetovnega BDP za letos in prihodnje leto pa je znižal za 0,1 in 0,2 odstotne točke na 3,3 oziroma 3,4 odstotka, predvsem zaradi navzdol popravljenih napovedi za Indijo. Kljub znakom stabilizacije ostajajo globalne napovedi nizke, kar pomeni, da mora svet okrepiti multilateralno sodelovanje in s tem spodbuditi okrevanje, od katerega bi imeli koristi vsi, izpostavlja glavna ekonomistka IMF Gita Gopinath.



Sklad je zadnje napovedi objavil oktobra lani in od takrat so se nekatera tveganja znižala. Pozitiven premik je zlasti trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, ki naj bi znižal kumulativni negativni učinek trgovinskih napetosti na svetovni BDP do konca leta 2020, in sicer z 0,8 na 0,5 odstotka. Po drugi strani naj bi na rast še vedno pozivno vplivala usklajena spodbujevalna denarna politika največjih svetovnih centralnih bank, njen prispevek naj bi v 2019 in 2020 znašal po 0,5 odstotne točke.



Kar zadeva posamezne države, IMF ocenjuje, da bo evrsko območje po lanski 1,2-odstotni gospodarski rasti letos poraslo za 1,3, prihodnje leto pa za 1,4 odstotka. Nemčija naj bi po lanski skromni 0,5-odstotni rasti letos dosegla 1,1-, prihodnje leto pa 1,4-odstotno rast. Na drugi strani naj bi se rast v ZDA umirila, z lanskih 2,3 na dva odstotka, in bi bila s tem še vedno opazno višja kot v EU. V Aziji IMF Kitajski še vedno napoveduje visoko šestodstotno rast, medtem ko je oceno lanske rasti za Indijo znižal na 4,8 odstotka.



V analizi, objavljeni ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, IMF še izpostavlja, da tveganja v svetovni ekonomiji ostajajo, kljub pozitivnim novicam o ameriško-kitajskem trgovinskem sporazumu in manjši nevarnosti brexita brez ustreznega dogovora. Lahko nastanejo nove trgovinske napetosti med ZDA in EU, pa tudi ameriško-kitajski trgovinski spor se lahko obnovi. Vse to bi lahko pripeljalo do večjih geopolitičnih tveganj, okrepilo socialne nemire, poslabšalo možnosti financiranja in marsikje povečalo finančno ranljivost.