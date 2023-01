IMF z manj mračnimi gospodarskimi napovedmi za letos

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni denarni sklad (IMF) je zaradi »pozitivnih presenečenj in večje odpornosti številnih držav« svoje najnovejše projekcije svetovne gospodarske rasti v letih 2022 in 2023 popravil navzgor za po 0,2 odstotne točke. Svetovni bruto domači proizvod naj bi se tako lani zvišal za 3,4, letos za 2,9 odstotka, prihodnje leto pa naj bi sledil gospodarski odboj, s ponovno krepitvijo dinamike rasti na 3,1 odstotka. Inflacija po svetu se bo nato z lanskih rekordnih ravni letos in prihodnje leto postopoma znižala, še izhaja iz vmesnih svetovnih gospodarskih napovedi (WEO), ki jih IMF redno objavlja med svojim oktobrskim in aprilskim letnim zasedanjem.

Kakšne so projekcije IMG glede gospodarske dinamike v Nemčiji in evrskem območju? Kako naj bi se v prihodnje gibala inflacija? Smo zdaj pri preobratu v trend nižje inflacije in višje rasti?