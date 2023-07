IMF zvišal napoved rasti za svet in opozarja na inflacijo

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v primerjavi z aprilskimi projekcijami rahlo zvišal napoved svetovne gospodarske rasti, in sicer z 2,8 na tri odstotke. Pri tem pa opozarja, da svetovna ekonomija še zdaleč ni iz težav in da gospodarska rast ostaja zgodovinsko nizka.

Za območje z evrom IMF za letos predvideva 0,9-odstotno gospodarsko rast, kar je za desetinko odstotne točke več kot aprila. Na drugi strani pa so analitiki poslabšali napoved za največjo evrsko ekonomijo Nemčijo, ki ji zdaj za letos predvidevajo padec BDP za 0,3 odstotka. Ob tem so rahlo izboljšali obete za Francijo, Španijo in Italijo, podrobnejših številk za Slovenijo pa tokrat niso objavili.

»Svetovna ekonomija še naprej postopoma okreva po posledicah pandemije in ruske invazije v Ukrajino. Covid kriza je uradno končana, motnje v dobavnih verigah pa so se zmanjšale na predpandemične ravni. Ekonomska aktivnost v prvem četrtletju se je izkazala za odporno po zaslugi presenetljivo močnih trgov dela,« ocenjuje glavni ekonomist IMF Pierre-Olivier Gourinchas, in hkrati opozarja na izzive, ki ostajajo. Med njimi je na prvem mestu še vedno visoka inflacija, ki zahteva obrestno ukrepanje centralnih bank – to pa ima negativne posledice za financiranje gospodinjstev in podjetij.

Po oceni IMF se bo svetovna inflacija iz lanskih 8,7 odstotka letos znižala na 6,8 odstotka in nato na 5,2 odstotka v 2024. Hkrati pa bo osnovna inflacija (rast cen, očiščena učinkov hrane in energentov) ostala visoka in se bo zniževala počasneje od predvidevanj.