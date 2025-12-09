Indijska zagonska podjetja s področja obrambne industrije cvetijo

Nedavna vojna s Pakistanom je v to panogo vnesla novo energijo.

Anirudh Šarma je bil študent računalništva brez kakršnegakoli znanja iz vesoljske tehnologije, ko je leta 2020 soustanovil podjetje Digantara, ki zbira obveščevalne podatke o gibanju satelitov. Danes zaposluje 150 ljudi v Indiji, Singapurju in ZDA, njegova vrednost pa presega 65 milijonov dolarjev. Po zahodnih merilih je to morda skromna vsota, a v cvetočem indijskem okolju zagonskih podjetij s področja obrambne in vesoljske tehnologije velja za eno od velikih zgodb o uspehu. »Indijski ekosistem obrambne tehnologije je trenutno zelo živahen,« pravi Sujaš Singh, ustanovitelj podjetja GalaxEye, ki zagotavlja radarske in druge satelitske posnetke. Deloma je to posledica širšega razvoja indijskega ekosistema zagonskih podjetij. Podjetja tveganega kapitala in novi milijarderji iščejo naložbene ...