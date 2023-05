Indijski ladjar Gatik je ostal brez zavarovanj

V nadaljevanju preberite:

Lloyd's Register je indijski družbi Gatik Ship Management, ki je po vojni v Ukrajini postala glavni prevoznik ruske nafte, sporočil, da bo do 3. junija umaknil certificiranje za 21 njihovih plovil. To je nov zaplet za indijskega ladjarja, ki na neki način omogoča dobavo sankcionirane ruske nafte na svetovni trg – pred nekaj meseci je bil prisiljen poiskati nove zastave za 36 svojih ladij, ker jih je zavrnil ladijski register v karibski državi St. Kitts in Nevis.