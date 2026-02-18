  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   Global logo   |   Novice

    Indijski model digitalnega denarja, ki spreminja pravila igre

    Indija ni le ustvarila domače alternative karticam Visa in Mastercard, temveč je to storila v okviru svojega sistema takojšnjih plačil brez provizije.
    Indija je pokazala, da lahko oblikuje in upravlja največji sistem plačil v realnem času na svetu, da vključenost in obseg gresta z roko v roki ter da se javni, interoperabilni model lahko kosa z najmočnejšimi zasebnimi omrežji in jih celo preseže. FOTO: Thomas Mukoya/Reuters
    Galerija
    Indija je pokazala, da lahko oblikuje in upravlja največji sistem plačil v realnem času na svetu, da vključenost in obseg gresta z roko v roki ter da se javni, interoperabilni model lahko kosa z najmočnejšimi zasebnimi omrežji in jih celo preseže. FOTO: Thomas Mukoya/Reuters
    Rishi Suri
    18. 2. 2026 | 05:00
    A+A-

    Indija skoraj vsak dan tiho počne nekaj, česar nobena druga država ni nikoli storila v takem obsegu: takoj in brezplačno prenese denar. Sistem Unified Payments Interface (UPI) je sprožil finančno revolucijo, ki zdaj tiho poteka v ozadju stojnic s čajem, majhnih trgovinic in taksijev. Ta zgodba o uspehu ni več povezana samo s fintechom, finančno tehnologijo. Oznanja prihod Indije kot gospodarske in visokotehnološke velesile.

    Leta 2024 je bilo v sistemu UPI obdelanih 172 milijard transakcij, kar je 46 odstotkov več kot leto prej, in po podatkih indijske nacionalne plačilne korporacije je po tej brezplačni denarni avtocesti potovalo neverjetnih 247 bilijonov rupij (2,7 bilijona dolarjev).

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    plačiloIndijaVisaMastercardtehnologija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki opažajo, da je trenutno prisotnost tigrastega komarja v južni Evropi že celoletna.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Post

    Za muslimane se po sončnem zahodu začenja sveti mesec ramazan

    Namenjen je postu, druženju vernikov, skupnim obedom in molitvam. Večerne molitve bodo tudi letos potekale v 18 lokalnih odborih Islamske skupnosti v Sloveniji.
    18. 2. 2026 | 07:17
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Regrat s karamelizirano čebulo, pirejem in jajčkom

    To je vsakdanja, preprosta in čudovita jed, za katero vam ne bo treba letati v trgovino po zamrznjeno špinačo.
    Karina Cunder Reščič 18. 2. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Vsaka identiteta nastane v odnosu do tega, kar misliš, da nisi

    V Slovenski kinoteki do junija na ogled izjemen filmski opus Anje Medved in Nadje Velušček, ki na zgodovino gleda od spodaj navzgor.
    Pia Prezelj 18. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Regrat s karamelizirano čebulo, pirejem in jajčkom

    To je vsakdanja, preprosta in čudovita jed, za katero vam ne bo treba letati v trgovino po zamrznjeno špinačo.
    Karina Cunder Reščič 18. 2. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Vsaka identiteta nastane v odnosu do tega, kar misliš, da nisi

    V Slovenski kinoteki do junija na ogled izjemen filmski opus Anje Medved in Nadje Velušček, ki na zgodovino gleda od spodaj navzgor.
    Pia Prezelj 18. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo