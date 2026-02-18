Indijski model digitalnega denarja, ki spreminja pravila igre

Indija skoraj vsak dan tiho počne nekaj, česar nobena druga država ni nikoli storila v takem obsegu: takoj in brezplačno prenese denar. Sistem Unified Payments Interface (UPI) je sprožil finančno revolucijo, ki zdaj tiho poteka v ozadju stojnic s čajem, majhnih trgovinic in taksijev. Ta zgodba o uspehu ni več povezana samo s fintechom, finančno tehnologijo. Oznanja prihod Indije kot gospodarske in visokotehnološke velesile.

Leta 2024 je bilo v sistemu UPI obdelanih 172 milijard transakcij, kar je 46 odstotkov več kot leto prej, in po podatkih indijske nacionalne plačilne korporacije je po tej brezplačni denarni avtocesti potovalo neverjetnih 247 bilijonov rupij (2,7 bilijona dolarjev).