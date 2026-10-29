Industrija pod vse večjim pritiskom, ogroženih je na tisoče delovnih mest

Predstavniki sindikatov največjih podjetij kovinskih materialov in livarn so pred kratkim ustanovili strateški svet ter se sestali z direktorji omenjenih podjetij. Z njimi so se pogovarjali o aktivnostih za ohranitev te industrije v Sloveniji, saj se ta tako kot drugod po Evropski uniji krči, s čimer ugašajo tudi številna delovna mesta. Za to so se ta teden v Varšavi na srečanju Prijateljic industrije zavzeli tudi pristojni ministri članic EU. Slovenija velja za eno najbolj industrijskih držav v Evropi, saj se po deležu industrijske proizvodnje in predelovalnih dejavnosti v bruto domačem proizvodu uvršča v sam evropski vrh. Člani strateškega sveta kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) zaskrbljeno ugotavljajo, da se poslovno okolje za proizvajalce kovinskih materialov in livarn v ...