Industrija na lovu za redkimi rudninami, Kitajska krepi nadzor

Evropski proizvajalci avtomobilov se intenzivno pogajajo z zahodnimi dobavitelji magnetov in redkih zemelj, saj se sektor bori za zagotavljanje ključnih materialov zaradi pomanjkanja, ki so ga še poslabšale kitajske izvozne omejitve. Po navedbah virov, ki so seznanjeni s pogajanji, se je nemški Mercedes-Benz obrnil na britansko podjetje Rainbow Rare Earths, da bi poskušal pridobiti pravico do proizvodnje iz njegovega rudnika v Južni Afriki. Rainbow, ki ga podpira TechMet, rudarsko podjetje, ki je delno v lasti ameriške vlade, pričakuje, da bo redke rudnine za uporabo v trajnih magnetih začel proizvajati šele leta 2027.