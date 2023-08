Podjetjem pomoč s sofinanciranjem čakanja na delo in ugodnimi krediti

Zaradi poplav je velika škoda nastala tudi v gospodarstvu. Številne proizvodnje bodo več mesecev ali tednov stale, v podjetjih pa pričakujejo pomoč države pri sanaciji. Gospodarski minister Matjaž Han je po srečanju s predstavniki gospodarstva kot glavna ukrepa izpostavil sofinanciranje čakanja na delo ter likvidnostna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada.

»Naš cilj na ministrstvu in vladi je, da čim prej vzpostavimo gospodarstvo nazaj na vseh prizadetih območjih. Časovnica je seveda zelo vprašljiva, ne bo tako hitra, kot si nekateri predstavljajo. Pomembno je, da hitro in konkretno izpeljemo ukrepe, zato je bil na sestanku tudi minister za delo Luka Mesec. Dogovorili smo se, kaj lahko v vladi in državnemu zboru naredimo že v tem ali prihodnjemu tednu Ukrepi bodo šli predvsem v smeri ohranjanja zaposlitev preko mehanizma čakanja na delo. Drugi, zelo pomemben ukrep za gospodarstvo, ki je utrpelo nakveč škode, pa je ohranjanje in zagotavljanje likvidnosti. Ko dobimo zeleno luč na vladi, bomo te ukrepe čez noč spisali in jih poslali v parlament. Temu bodo sledili še drugi ukrepi,« je napovedal Han. Poleg podjetij, ki so neposredno prizadeta, je še vrsto drugih, ki so vezana na velike izvoznike in bodo imela enake težave - ne glede na to, ali so tudi sama utrpela neposredno škodo zaradi poplav. »Konkurenca ne čaka in bo izkoristila težave v Sloveniji, zato bi se lahko kakšne dobavne verige selile drugam. Zato moramo biti zelo hitri in upati, da ni prišlo do preveč težav pri strojih,« povedal minister.

Prostori družbe BSH hišni aparati v Nazarjah so bili poplavljeni z 1,8 metra visoko vodo. »Škode še ne moremo oceniti, je pa zelo velika. Prebijamo se do posameznih strojev, da bomo s strokovnjaki lahko ocenili, koliko časa bomo potrebovali za ponovno vzpostavitev proizvodnje. Zagotovo pa bo potrebnih več tednov,« pravi Boštjan Gorjup, direktor BSH.

Pri tem opozarja, da imajo okoli sto slovenskih dobaviteljev, ki so od njih odvisni in bodo posledično tudi oni morali ustaviti proizvodnjo – ne glede na to, ali so bili v poplavah prizadeti ali ne. Po njegovi oceni je prizadetih 10.000 delovnih mest v slovenski industriji, kar je pet odstotkov vseh. Poleg tega pa še delovna mesta v storitvah, denimo trgovinah in gostilnah.

Gorjup kot nujno izpostavlja sofinanciranje stroškov dela za vse tiste, ki bodo imeli ustavljeno proizvodnjo in sanirali posledice poplav. Pričakuje tudi ugodne kredite za nakup nove opreme in likvidnostna posojila prek banke SID: »To bo nujno potrebno, da preživimo. Skrbi me namreč za slovenske podjetnike, ki za seboj nimajo tako velikega koncerna kot mi ali dobrih zavarovanj, saj marsikdo proizvodnje ni imel zavarovane proti poplavam.«

Proizvodnja BSH hišni aparati bo stala več tednov. Foto Bsh

Bisol: dobave so onemogočene

V podjetju Bisol je poplavljena Savinja povzročila za 25 do 30 milijonov evrov škode. V družbi ocenjujejo, da bo proizvodnja več mesecev zaprta, stranke pa obveščajo, da bodo dobave fotonapetostnih modulov in drugih solarnih komponent do nadaljnjega onemogočene. »Sanacija škode v proizvodnih prostorih, ki sicer ne ležijo na poplavnem območju, intenzivno poteka, medtem ko je v skladiščnih prostorih nivo vode visok še najmanj en meter, zato je dostop do njih onemogočen,« so sporočili iz podjetja.

Iz Cinkarne Celje so sporočili, da je poplavilo tudi njihovo poslovno enoto v Mozirju, ki proizvaja praškaste lake in masterbatche. Za dobave iz tega obrata so za poslovne partnerje razglasili stanje višje sile. Gospodarsko škodo na uničenih zalogah surovin in gotovih izdelkov družba ocenjuje med 510.000 in 620.000 evri, druge škode še ni mogoče oceniti, bo pa predvidoma manjšega obsega. Družba bo proizvodnjo po pregledu linij in odpravi okvar na nekaj elektromotorjih in črpalkah ponovno poskušala zagnati danes.

Uničena je tudi proizvodnja KLS Ljubljno. FOTO: Leon Vidic /Delo

»Družba do vzpostavitve normalnih razmer ter nadomestitve izgubljenih zalog surovin, embalaže in proizvodov iz navedene poslovne enote ne bo mogla zagotavljati pravočasnosti že dogovorjenih dobav oziroma bodo odpreme količinsko manjše od že potrjenih količin,« so še dodali. Poslovna enota v Mozirju je v poslovnem letu 2022 k čistemu dobičku iz poslovanja celotne družbe prispevala 5,3 odstotka.