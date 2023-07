Inflacija julija rahlo nižja, a še trikrat previsoka

Stopnja inflacije se je julija rahlo znižala. Cene življenjskih potrebščin so se julija na letni ravni zvišale za 6,1, na mesečni pa za 0,2 odstotka. Spomnimo, junija smo v Sloveniji na letni ravni imeli 6,9-, na mesečni pa 1,4-odstotno inflacijo. Rast cen je torej še vedno trikrat višja od dvoodstotnega inflacijskega cilja Evropske centralne banke.

Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, zvišale so se za 11,1 odstotka. Poletna sezonska razprodaja oblačil in obutve pa je mesečno inflacijo znižala za 0,5 odstotne točke, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Po kazalniku HICP inflacija 5,7-odstotna

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila še nekaj nižja, 5,7-odstotna (julija lani 11,7-odstotna). Na mesečni ravni so bile cene po tej metodologiji v povprečju nespremenjene. Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,3 odstotka, cene blaga pa za 4,4 odstotka. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU junija 5,5-odstotna (mesec prej 6,1-odstotna) in v državah članicah EU 6,4-odstotna (mesec prej 7,1-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (enoodstotna), najvišja na Madžarskem (19,9-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 6,6 odstotka.