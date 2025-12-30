Inflacija letos 2,7 odstotka, najbolj poskočile cene zdravstvenih storitev

Letošnja inflacija je tako višja od lanske, ki je znašala 1,9 odstotka.

Cene življenjskih potrebščin so se letos zvišale za 2,7 odstotka, toliko znaša letna inflacija. Pri tem so se cene storitev zvišale za 3,6 odstotka, cene blaga pa za 2,3 odstotka. Med vrstami izdelkov so se izdelki dnevne porabe v povprečju podražili za 3,2 odstotka, poltrajno blago za 0,7 odstotka, cene trajnih izdelkov pa se lani niso spremenile, ugotavljajo na Statističnem uradu Slovenije (Surs). Letošnja inflacija je tako višja od lanske, ki je znašala 1,9 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so za zvišale za 4,5 odstotka. Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, ki so se zvišale za 4,3 odstotka. Po 0,3 odstotne točke so dodale ...