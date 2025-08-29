Inflacija najvišja po lanskem aprilu

Inflacija je avgusta v medletni primerjavi znašala tri odstotke, kar je največ po aprilu lani. Življenjske stroške povečujejo predvsem cene hrane in pijače, s tem pa je slovenska inflacija opazno nad evropskim povprečjem.

Avgusta je bila medletna inflacija 0,2 odstotne točke višja kot julija in 2,1 odstotne točke višja kot avgusta lani. Storitve so se v povprečju podražile za 3,1 odstotka, blago pa za 3,0 odstotka, je sporočil državni statistični urad. K letni inflaciji je največ, 1,4 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 odstotka). Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 odstotka), kar je odraz dobre turistične sezone v poletnih mesecih. V primerjavi z julijem so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake.

Na zadnji seji pred nekaj tedni je bilo splošno sprejeto soglasje, da smo po ciklu zniževanja obrestnih mer prišli na raven, kjer smo lahko zadovoljni tako glede gospodarskih izgledov, inflacije in makroekonomskih okoliščin, pravi Primož Dolenc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

BDP je lani zrasel za 1,7 odstotka

Slovenska inflacija presega povprečje območja z evrom, kjer je bila julija letna stopnja inflacije dvoodstotna, v državah EU pa 2,4-odstotna. S tem je evrska inflacija na cilju, ki ga zasleduje Evropska centralna banka (ECB). »Z ostrim odzivom denarne politike smo izpolnili cilj dvoodstotne inflacije. Glede gospodarske slike, še posebej glede inflacije, nisem pesimističen, je v intervjuju za Delo, ki ga bomo objavili v ponedeljek, dejal viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc, ki po neuspešnem političnem kadrovanju, vodi slovensko centralno banko. Prihodnji teden se bodo na prvem popočitniškem zasedanju zbrali člani sveta ECB, ki pa po pričakovanjih obrestnih mer tokrat ne bodo spreminjali.

Državni statistični urad je poleg podatkov o inflaciji objavil tudi revidirano oceno slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP); ta se je lani realno povečal za 1,7 odstotka. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,1 odstotne točke višja kot po četrtletni oceni, objavljeni 14. februarja. BDP je tako lani znašal 67,418 milijarde evrov, kar je nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 5,3 odstotka več kot leto prej.

Slovenska gospodarska rast bo letos po napovedih nižja in celo nižja kot v EU, kar se je zgodilo prvič po več letih. Dolenc je sicer glede gospodarske aktivnosti v drugi polovici leta optimističen, k temu pa prispeva tudi trgovinski dogovor med ZDA in EU. »Trgovinski dogovor je bil v središču pozornosti odločevalcev in gospodarstvenikov že od aprila. Največja težava od takrat dalje je bila negotovost. Tudi v vseh naših napovedih je bil učinek negotovosti na gospodarsko rast največji, medtem ko je bil učinek neposrednih ali posrednih carin bistveno manjši. Negotovost je najbolj zavirala odločitve gospodarstva o investicijah. S sporazumem je negotovost odpravljena. To je bistveno. V naših junijskih gospodarskih napovedih smo predvidevali približno desetodstotne carine. Te bodo nekoliko višje, a to ne spreminja bistveno naših ocen za prihodnjo gospodarsko aktivnost in še manj za inflacijo.« Banka Slovenije je Sloveniji junija za letos napovedala 1,3-odstotno gospodarsko rast – s tem je med bolj optimističnimi napovedovalci – in 2,5-odstotno inflacijo.