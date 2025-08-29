Inflacija najvišja po lanskem aprilu

Neomejen dostop | že od 14,99€
Inflacija je avgusta v medletni primerjavi znašala tri odstotke, kar je največ po aprilu lani. Življenjske stroške povečujejo predvsem cene hrane in pijače, s tem pa je slovenska inflacija opazno nad evropskim povprečjem.
Avgusta je bila medletna inflacija 0,2 odstotne točke višja kot julija in 2,1 odstotne točke višja kot avgusta lani. Storitve so se v povprečju podražile za 3,1 odstotka, blago pa za 3,0 odstotka, je sporočil državni statistični urad. K letni inflaciji je največ, 1,4 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 odstotka). Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 odstotka), kar je odraz dobre turistične sezone v poletnih mesecih. V primerjavi z julijem so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake.
Državni statistični urad je poleg podatkov o inflaciji objavil tudi revidirano oceno slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP); ta se je lani realno povečal za 1,7 odstotka. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,1 odstotne točke višja kot po četrtletni oceni, objavljeni 14. februarja. BDP je tako lani znašal 67,418 milijarde evrov, kar je nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 5,3 odstotka več kot leto prej.
Slovenska gospodarska rast bo letos po napovedih nižja in celo nižja kot v EU, kar se je zgodilo prvič po več letih. Dolenc je sicer glede gospodarske aktivnosti v drugi polovici leta optimističen, k temu pa prispeva tudi trgovinski dogovor med ZDA in EU. »Trgovinski dogovor je bil v središču pozornosti odločevalcev in gospodarstvenikov že od aprila. Največja težava od takrat dalje je bila negotovost. Tudi v vseh naših napovedih je bil učinek negotovosti na gospodarsko rast največji, medtem ko je bil učinek neposrednih ali posrednih carin bistveno manjši. Negotovost je najbolj zavirala odločitve gospodarstva o investicijah. S sporazumem je negotovost odpravljena. To je bistveno. V naših junijskih gospodarskih napovedih smo predvidevali približno desetodstotne carine. Te bodo nekoliko višje, a to ne spreminja bistveno naših ocen za prihodnjo gospodarsko aktivnost in še manj za inflacijo.« Banka Slovenije je Sloveniji junija za letos napovedala 1,3-odstotno gospodarsko rast – s tem je med bolj optimističnimi napovedovalci – in 2,5-odstotno inflacijo.
Komentarji