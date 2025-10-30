Inflacija oktobra pospešila, največ k temu prispevale podražitve hrane

Inflacija je oktobra pospešila. Cene življenjskih potrebščin so bile v povprečju za 3,1 odstotka višje kot oktobra lani, pri čemer je bila prvič po maju 2023 rast cen blaga višja kot rast cen storitev. Vnovič so k inflaciji največ prispevale podražitve hrane. Na mesečni ravni so cene ostale nespremenjene, so sporočili iz statističnega urada.

Septembra je bila medletna inflacija pri 2,6 odstotka, oktobra lani pa so statistiki zaznali ničelno stopnjo inflacije.

V letošnjem oktobru se je blago v povprečju na letni ravni podražilo za 3,3 odstotka, storitve pa za 2,7 odstotka. Pri blagu dnevne porabe so bile cene višje za 4,7 odstotka, pri trajnem blagu za 0,6 odstotka in pri poltrajnem blagu za 0,2 odstotka.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile oktobra za 6,8 odstotka višje kot pred letom dni. Cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so se v letu dni zvišale za 4,2 odstotka. K oktobrski inflaciji so prispevale tudi podražitve v skupini zdravstvo (za 5,5 odstotka) ter restavracijah in hotelih (za 4,7 odstotka). Rast cen v skupini alkoholne pijače in tobak pa je bila 3,7-odstotna.

Na mesečni ravni so se oktobra najbolj podražila oblačila (za 3,9 odstotka). Za 1,9 odstotka so bile višje cene pohištva, stanovanjske opreme ter talnih oblog, za pol odstotka pa hrane. Prav tako so se podražili električna energija, plin in druga goriva. V tej skupini statistiki izpostavljajo podražitev toplotne energije za 6,3 odstotka.

Mesečna rast cen je znašala 0,1 odstotka. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Manj kot septembra pa je bilo treba odšteti za počitniške pakete, namreč 9,2 odstotka. Prav tako so se pocenili nastanitvene storitve (za 5,2 odstotka) in zavarovanja (za 2,8 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila oktobra prav tako 3,1-odstotna, potem ko je bila pred enim letom ničelna. Mesečna rast cen je znašala 0,1 odstotka.

Podatki o inflaciji za vse članice EU so na voljo za september in kažejo, da je bila letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, v državah z evrom 2,2-odstotna, v celotni EU pa 2,6-odstotna. V Sloveniji je znašala 2,7 odstotka. Oktobrski podatki bodo objavljeni v petek.