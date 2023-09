Inflacija septembra močno dviga glavo, podražitvam ni konca

Inflacija se znova opazno zvišuje in postaja vse bolj široko osnovana. Cene življenjskih potrebščin so se septembra na letni ravni zvišale kar za 7,5 odstotka (prejšnji mesec za 6,2 odstotka), na mesečni ravni pa so bile višje za 0,3 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Na letno inflacijo so najbolj vplivale za 9,2 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (1,6 odstotne točke). Električna energija se je zaradi odprave ukrepa znižanega plačila prispevkov podražila za 26,5 odstotka in dodala 0,9 odstotne točke. Višje cene v skupini rekreacija in kultura (za 7,8 odstotka) so prispevale 0,8 odstotne točke. Za 10,7 odstotka dražji izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so inflacijo dvignili za 0,6 odstotne točke. Prav toliko so prispevale še podražitve v restavracijah in hotelih (za 9,2 odstotka).

K mesečni inflaciji je največ, 0,4 odstotne točke, prispevala dražja električna energija (za 10,0 odstotka). Za 0,3 odstotne točke so jo dvignile še višje cene oblačil in obutve (za 5,5 odstotka), za 0,2 odstotne točke pa dražje gostinske storitve (za 3,7 odstotka).

Višje cene naftnih derivatov so dodale 0,1 odstotne točke; tekoča goriva so se podražila za pet odstotkov, goriva in maziva za osebna vozila pa za 1,6 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so dodale še višje cene sadja (za 4,9 odstotka) ter vse preostale podražitve v septembru.