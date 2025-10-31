Inflacija v območju evra je oktobra upadla na 2,1 odstotka

Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je oktobra nekoliko umirila. Letna stopnja inflacije je bila 2,1-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot septembra, je v prvi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se podražile storitve, med blagom pa hrana, alkohol in tobačni izdelki.

Cene storitev so bile oktobra v povprečju za 3,4 odstotka višje kot pred letom dni, so izračunali evropski statistiki.

Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,5 odstotka dražji kot oktobra lani. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,6 odstotka, energenti pa so se za odstotek pocenili.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energentov, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je oktobra ostala nespremenjena pri 2,4 odstotka.

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, je imela Estonija (4,5 odstotka). Sledijo Latvija (4,2 odstotka), Hrvaška in Avstrija (obe 4,0 odstotka). Najnižja je bila rast cen v Franciji (0,9 odstotka).

V Sloveniji so se cene, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, oktobra na letni ravni zvišale za 3,1 odstotka. To je 0,4 odstotne točke več kot septembra, je v četrtek objavil državni statistični urad.