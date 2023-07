Inflacija visoka še vsaj leto dni, ekonomija se ohlaja

V nadaljevanju preberite:

Kakšne so inflacijske napovedi za Slovenijo do konca 2023 kot jih vidijo v skupini Consensus? Kakšna so inflacijska pričakovanja povprečne letošnje inflacije po ocenah Banke Slovenije in GZS? Kaj naj bi se letos dogajalo s cenami hrane in energentov? Na kaj merijo v gospodarski zbornici, ko opozarjajo na znatno ohlajanje gospodarstva? Na katere podatke moramo biti pozorni prihodnji ponedeljek? Kakšno bo današnje ukrepanje ECB?