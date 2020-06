Inovacij je največ na področju zdravstvenih in življenjskih zavarovanj

Ena od novosti je življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije.

Zelo so »v modi« zavarovanja, ki omogočajo posvet z zdravnikom na daljavo.

Zavarovalnice so se s ponudbo že odzvale na pojav bolezni covid-19.

Wiener Städtische

AFP Nekatera nova zavarovanja so prilagojena ljudem v aktivni dobi, ki se lahko zavarujejo za izgubo dohodka zaradi bolezni.

FOTO: Spencer Platt/AFP

Zavarovalnica Sava

Zavarovalnica Generali

Vzajemna

REUTERS Zavarovalncie se s svojo ponudbo hitro odzvejo na pojav novih tveganj, kot je koronavirus. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Zavarovalnica Triglav

Grawe

Ne samo digitalizacija, pač pa tudi ves čas spreminjajoče se gospodarske in življenjske okoliščine zavarovancev (tako podjetij kot zasebnikov) zavarovalnicam narekujejo, da spreminjajo svoje produkte in ponujajo nove. Vprašali smo jih, kako se tem trendom prilagajajo.Produktki zagotavlja finančno varnost v primeru nezgode ali bolezni, ki povzroči resne zdravstvene težave. Produkt zagotavlja izplačilo rente do 65. leta starosti in ponuja kritja v primeru izgube poslovne sposobnosti, kritičnih bolezni in potrebe po negi. V primeru rakavih obolenj zavarovalcem v enkratnem znesku izplačajo 36-kratnik mesečne rente. Produkt je namenjen vsem zaposlenim osebam, ki svoje prihodke ustvarjajo s svojim delom in bi jih izpad rednih prihodkov resno finančno ogrozil.Prenovili in ponudili so novo obliko enkratnega življenjskega zavarovanja, vezanega na enote skladov, imenuje seNamenjen je vsem zavarovalcem, ki bi v enkratnem znesku vplačali najmanj 3000 evrov.Cenovno so prenovili produkt nezgodnih zavarovanj, ki je prvi na trgu ponudil izplačevanje nezgodnih rent, zagotavlja visoko kritje za primer invalidnosti, kjer je še posebno pomembna 400-odstotna progresija, s čimer se izplačila ob resnih poškodbah še dodatno povišajo. Produkt je še primeren predvsem za družine, saj omogoča dodatne ugodnosti, kot so vdovske in družinske pokojnine.Zavarovanjeje namenjeno motoristom. Ob asistenčnem klicu v primeru nesreče jim zagotavlja tudi spremljanje premikov njihovega motorja, kar je še posebno pomembno v primeru kraje. Oblikovali so ga v sodelovanju s tehnološkim startup podjetjem Movalyse.Pri vseh drugih zavarovanjih so kritja in obsege kritij prilagodili potrebam zavarovancev. V času zaprtja državnih meja so začeli iskati tudi rešitve za, kot je zavarovanje po porabi – ko se zavarovalna premija plačuje le za dneve dejanskega nahajanja v tujini.Za podjetja so razvili novo. Z njim je zavarovanec upravičen do bolnišničnega nadomestila, če se najmanj tri dni zdravi v bolnišnici zaradi bolezni covid-19. Upravičen je tudi do nadomestila za okrevanje po odpustu z intenzivne nege, če pa zavarovanec zaradi covida-19 umre, pripada svojcem posmrtnina. Zavarovanje vključuje tudi organizacijo in plačilo storitve(videoposvet, posvet po telefonu) terS kolektivnim zavarovanjemlahko podjetje zaposlenim v primeru bolezni in poškodb zagotovi kar najhitrejši dostop do zdravnikov specialistov, diagnostičnih preiskav in zdravljenja v samoplačniških ambulantah. V okviru tega zavarovanja omogočajo tudi videoposvete z zdravniki specialisti različnih strok, ki stranki pomagajo pri reševanju zdravstvene težave na daljavo. Premijo plačuje podjetje (to pomeni direktni strošek in zmanjšuje osnovo za dobiček). Dobrodošlo je še to, da delavec lahko za enako ugodno premijo zavaruje tudi svoje družinske člane (to premijo lahko doplača sam).Na začetku leta so nadgradili zavarovanje, ki omogoča hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev in do več kot 850 vrst operacij pri zasebnikih doma in v tujini (Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška). Z njo zavarovancu pomagajo do hitrega pregleda pri specialistu. Poleg tega mu pripravijo individualni načrt zdravljenja, na podlagi katerega mu pomagajo od začetka do konca zdravljenja. Zavarovanje zagotavlja kritje stroškov specialistično-ambulantnih storitev, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav, protibolečinskih terapij, fizioterapij, zobozdravstvenih storitev ter operativnih posegov, odvisno od izbranih kritij.Novost je tudi posebno zavarovanje, ki omogoča, da je v primeru zdravstvene težave otrok v nekaj dneh na vrsti za specialistični pregled ali operacijo, ki jo potrebuje.Kmalu po začetku razglašeni epidemiji so na trg lansirali storitev, ki omogoča zaseben posvet z zdravnikom na daljavo preko priljubljenih aplikacij za klepet (viber, facebook messenger, whatsapp in telegram). Ob sumu na bolezen ali poškodbo pogosto nimamo časa ali možnosti takojšnjega obiska osebnega zdravnika, zato nam v prvem koraku lahko pomaga posvet na daljavo. Dr. Posvet je varen in zaseben kanal za posvet z domačimi, slovenskimi zdravniki. Posvet na daljavo je na voljo kjerkoli in kadarkoli – vse dni v letu, 24 ur na dan. Eden od sodelujočih zdravnikov odgovori na vprašanje uporabnika v najkrajšem možnem času.Ker bodo nove oblike mobilnosti v prihodnosti le še pridobivale uporabnike, se zavarovalnicam na tem področju odpirajo številne priložnosti, pa tudi izzivi. Naše avtomobilsko zavarovanje so razširili vter omogočili, da z njim zavarujete različne oblike mobilnosti (električni skiro – kot edina zavarovalnica v Sloveniji, rolka in druga prevozna sredstva).Celostnozavarovanje osebne zaščite med drugim vključuje tudi. Razvili so ga predvsem za mala in srednje velika podjetja, pomeni pa dodatno zaščito pred finančnimi posledicami morebitnega kibernetskega vdora. Vključuje tudi asistenčno pomoč ob incidentu.Novost je. Do zdaj smo bili vajeni, da je zavarovalnica pri zavarovanjih za primer smrti po izteku zavarovalne dobe, prosta obveznosti, če ne nastane zavarovalni primer. Novost združuje zavarovanje in varčevanje. Zavarovalnica v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. Če pa se to ne zgodi, po poteku zavarovanja izplača 30 odstotkov plačane premije osnovnega zavarovanja, skupaj z morebiti pripisanim dobičkom.Triglav, zdravstvena zavarovalnica, je letos nadgradila zavarovanje, ki na daljavo omogoča pogovor z zdravnikom družinske medicine ali drugimi specialisti. Zavarovalnica v primeru nenujnih zdravstvenih težav zagotovi zdravnikovo oceno simptomov ter njegova priporočila za nadaljnje ravnanje.Pripravili so posebno ponudbo za. Pri avtomobilskem zavarovanju še zmeraj ponujajo poseben kasko, kjer so vključeni vsi riziki, neke vrste »all in« zavarovanje z imenom. Na začetku leta so pripravili novo življenjsko zavarovanje za starejše,