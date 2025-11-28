Inovacije na Kitajskem niso odvisne od politične svobode

Pred desetletjem je kitajska vlada predstavila program Made in China 2025 – drzno vizijo za preoblikovanje države iz svetovne montažne linije v vodilno svetovno inovacijsko državo. Načrt je bil deležen precejšnje skepse, zlasti na Zahodu, kjer je obstajalo trdno znanstveno soglasje, da je avtoritarnost v osnovi nezdružljiva z inovacijami. Poleg tega je bila Kitajska s šibko tehnološko osnovo, nepomembnimi univerzami in pomanjkanjem visokokvalificiranih talentov svetlobna leta za svetovnim vrhom. Številni opazovalci so sklepali, da bo Kitajska brez drastičnih političnih sprememb ostala »država posnemovalka«.